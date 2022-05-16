هل السجائر الإلكترونية أقل ضررًا من غيرها؟ مجلس الصحة الخليجي يوضّح

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل السجائر الإلكترونية أقل ضررًا من السجائر الاعتيادية حقًا؟ إذا كنت ممن يعتقدون ذلك، فقد أوضح الحساب الرسمي لمجلس الصحة الخليجي بتغريدة عبر "تويتر" مؤخرًا الحقيقة حول هذه الإشاعة.

ورغم أن السجائر الإلكترونية أقل ضررًا بالمركّبات، إلا أنها لا تزال تحتوي على مواد مُسرطنة.

وتُعتبر سهولة استخدامها، وكونها متاحة دائمًا في أيدي المدخنين من العوامل التي تجعلها ضارّة، بل يتقبّل الأشخاص رائحتها في الغالب، ما يشجعهم على استهلاكها بشكلٍ أكبر.

وقد يعتقد البعض أن السجائر الإلكترونية فعّالة للإقلاع عن التدخين، ولكن أشارت الدراسات الحديثة إلى أن من يستخدم السجائر الإلكترونية يستخدم السجائر معها، ما قد يؤدي إلى تأثيرٍ سلبي أكبر.