مع دخولنا فصل الصيف.. أين تكمن خطورة الحصول على تسمير مثالي لبشرتك؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- مع دخول فصل الصيف، يتجه غالبية الأشخاص إلى الشواطئ هربًا من درجات الحرارة المرتفعة، بينما يسعى آخرون إلى الحصول على لون مثالي لبشرتهم.

وأوضحت وزارة الصحة العُمانية، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، أن "التان" هو تعريض الجسم لأشعة الشمس أو غيرها بهدف تسمير الجسم، وتغيير لونه إلى اللون الأغمق.

وبالطبع، يتواجد نوعان مختلفان للتسمير.

أولًا، هناك التسمير الخارجي، والذي تكون فيه الشمس هي العنصر الأساسي.

وثانيًا، هناك التسمير الداخلي. وعادة ما يكون باستخدام سرير التسمير، أو التسمير الذاتي بواسطة الكريمات، وغيرها.

وتكمن خطورة التسمير فيما يلي: