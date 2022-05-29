تجنبًا للأخطاء الشائعة.. كيف تقيس ضغط الدم بشكل دقيق؟

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نشر الأحد ، 29 مايو / أيار 2022

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رغم أن قياس ضغط الدم يُعد اختبارًا بسيطًا وسريعًا جدًا، إلا أن هناك أمور أساسية يجب أن تتنبه إليها حتى تظهر لك معطيات دقيقة.

ونشرت وزارة الصحة السعودية بتغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، بعض هذه الخطوات المهمة لقياس ضغط الدم بطريقة صحيحة.

وأولًا، من المهم أن تتجنب التدخين والطعام، أو المشروبات التي تحتوي على الكافيين، مثل القهوة والشاي، قبل قياس الضغط بمدة 30 دقيقة.

ويجب أن تحرص على الجلوس بشكل صحيح، مع الاسترخاء أثناء وقبل إجراء قياس الضغط لمدة 5 دقائق. كما يجب عليك وضع السوار على الجلد مباشرة وليس على الملابس.

تأكد من الطريقة الصحيحة عند قياس ضغط الدم. #ارتفاعه_نزول https://t.co/5xjcC59ejU

وأوضحت وزارة الصحة السعودية أهمية أخذ قياس الضغط أكثر من مرة وتسجيل المعطيات في دفتر.

وبالطبع، تجنب وضع ساقك على الساق الأخرى عند الجلوس لقياس الضغط.

وحاول أيضًا ألا تقيس ضغطك بعد الاستيقاظ من النوم مباشرة.

وتأكد أيضًا من أن تكون ذراعك في وضعيتها الصحيحة.

ونوهت وزارة الصحة السعودية بضرورة التحقق من دقة الجهاز، مع تجنب الكلام أثناء قياس ضغطك.

وأخيرًا، قم بقياس ضغطك مرتين يوميًا.