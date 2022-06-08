بـ5 مكونات فقط.. إليك وصفة بسيطة لتحضير الكاتشاب الصحي في المنزل

بين الكاتشاب والصلصة.. هذه الأطعمة ليست صحية بقدر ما تتوقعون

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- إذا كان طفلك يميل لإضافة صلصة الكاتشاب إلى العديد من وجبات طعامه اليومية، فربما عليك أن تفكر في حل بديل بشكل فوري، لأنه يُعتبر من مصادر الأطعمة عالية السكر.

وأوضح مجلس الصحة الخليجي، بتغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، أن ملعقة واحدة من الكاتشاب تعادل مكعبًا من السكر.

وبالنسبة إلى كيس الكاتشاب الصغير، فهو يعادل نصف مكعب من السكر.

ويمكن أن تختلف القيمة المذكورة بحسب مصدر المنتج.

قد يحب طفلك الكاتشب.. ولكن ⬇️ https://t.co/toBVmU2Ujv

ويبقى السؤال، ما هو الحل إذا كان طفلك يحب تناول الكاتشاب؟

وأوضح مجلس الصحة الخليجي أنك تستطيع تحضيره في المنزل بخيارات صحية أفضل.

ويمكنك في الواقع إضافة الطماطم المقطعة مع البصل الأحمر، والليمون، والكزبرة، والبهارات.

وفي حال كنت لا ترغب تحضيره بالمنزل، اختر شراء كاتشاب قليل السكر.

ورغم تغيير مسمياته، إلا أن السكر يبقى سكر، بحسب ما أوضحه مجلس الصحة الخليجي، عبر موقع "إنستغرام".

وهناك مسميات مختلفة للسكر، ومعرفتها تحمي صحة أطفالك، منها:

المولاس (دبس السكر)

العصير المعلب وشراب قصب السكر المركز

عصير الفاكهة المركز ورحيق الفاكهة

شراب الشعير والقيقب

المالتوز

الجلوكوز

عسل النحل

الفركتوز

المحليات المستخرجة من الذرة وشراب الذرة عالي الفركتوز

الدكستروز

وتذكر أن الكلمات المنتهية بحرفي "وز" قد تكون من أنواع السكر!