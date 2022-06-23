ما هي العلامات التي قد تدل على سرطان الجلد؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل لاحظت أي تغيرات على بشرتك مؤخرًا؟ قد يعني ذلك أن الوقت قد حان لزيارة الطبيب.

وبمناسبة شهر التوعية بسرطان الجلد، شارك الحساب الرسمي لوزارة الصحة العامة في قطر بتغريدة على "تويتر" بعض العلامات والأعراض التي قد تظهر على الجلد، والتي يجب عليك الانتباه إليها.

علامات قد تدل على سرطان الجلد:

التقرحات الدائمة العصيّة على الشفاء، وذات الحواف البارزة، والأوعية الدموية الظاهرة

ظهور نتوءات شمعية أو ملونة بطيئة النمو على الجلد

ظهور بقع مسطّحة صلبة أو صفراء اللون تشبه الندبات على الجلد

ظهور تقرحات فوق الحروق أو الندبات القديمة

ظهور شامات جديدة، أو حدوث تغيرات في شامات حالية من حيث الحجم، أو الشكل، أو اللون

وتتضمن طرق الوقاية من سرطان الجلد الخطوات التالية أيضًا:

الحذر من الأدوية والعقاقير التي تزيد حساسية الجلد لأشعة الشمس

تجنّب الحمامات الشمسية

الحرص على دهن الجسم بالكريمات الواقية من أشعة الشمس طوال العام

ارتداء الملابس الواقية