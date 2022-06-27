هل تحتار عند اختيار فرشاة أسنانك؟ هذه المواصفات قد تناسبك

يمكن أن يؤدي إلى مشاكل وألم في الفك.. إليك بعض الخطوات لمنع صرير الأسنان

كم دقيقة يجب أن تنظف أسنانك كل يوم؟ وما هي فرشاة الأسنان الأنسب لك؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يحتار بعض الأشخاص أحيانًا عند اختيار فرشاة الأسنان المناسبة.

وأوضح مجلس الصحة الخليجي، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام"، أنه يمكنك اختيار فرشاة أسنان ذات شعيرات ناعمة، إذ يمكن أن تتسبب الشعيرات الخشنة بإيذاء اللثة وإزالة طبقة مينا الأسنان.

وعند اختيار فرشاة أسنان ذات رأس صغير أو مضغوط، فإنها تصل إلى أماكن من الصعب الوصول إليها.

وإذا كنت تريد اختيار فرشاة أسنان كهربائية، فيُنصح باختيار الفرشاة ذات الرأس الدوّار.

فرشاة الأسنان الكهربائية أم اليدوية؟

ويتمتع النوعان بفعالية في حال تم استخدامهما بشكل صحيح، مرتين يوميًا ولمدة دقيقتين.

وتمتاز فرشاة الأسنان الكهربائية ذات الرأس الدائري بفعالية أكبر في إزالة بقايا الطعام، وهي مفيدة للمرضى الذين لا يمكنهم التحكم بحركة أيديهم بشكل جيد، كمرضى التهاب المفاصل الحاد.

كما يُفضّل استخدام خيط الأسنان المائي في الحالات التالية:

تقويم الأسنان

حالات زراعة الأسنان

صعوبة في استخدام الخيط العادي

الإيجابيات

يدخل في مناطق يصعب الوصول إليها

يحافظ على رائحة الفم منتعشة لفترة أطول

السلبيات

قد لا يزيل بقايا الطعام تمامًا من على سطح الأسنان

عند عدم التحكم به بشكل جيد، قد يسبب أضرارًا للثة

وإذا كنت ترغب بالحصول على أفضل النتائج، يُوصى بالبدء بالأسنان الخلفية والتنظيف باتجاه الأسنان الأمامية.

ما هي الخطوات الأربعة الصحيحة للتنظيف بخيط الأسنان؟