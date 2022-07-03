ما الأفضل شراء مرتبة صلبة أم لينة؟ يعتمد ذلك على طريقة نومك

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نشر الأحد ، 03 يوليو / تموز 2022

دراسة جديدة: الاحتباس الحراري قد يتسبب في فقدان الناس ما يصل إلى 58 ساعة من النوم بحلول عام 2099 .. كيف؟

هل تتناول الأدوية لمساعدتك على النوم؟ تعرف إلى هذه البدائل الطبيعية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل تشتري مرتبة السرير بعشوائية؟ يجب عليك الانتباه لطريقة نومك في المرّة القادمة التي تذهب فيها لشراء مرتبة جديدة.

وأوضح "برنامج سلامتك" وهو من مبادرات مجلس الصحة الخليجي، على "تويتر"، أنه يجب شراء نوع المرتبة بناءً على طريقة نومك.

النوم على الظهر

وإذا كانت المرتبة مرنة، وليست صلبة، فقد يُسبب ذلك ضغطًا على العمود الفقري ينتج عنه إجهاد وتعب عند الاستيقاظ. ولذلك يُنصح بمرتبة صلبة قليلاً لمنع حدوث ضعف بعضلات الظهر.

النوم الجانبي

وفي هذه الوضعية، يتركّز ضغط الجسم على الكتف، أو الورك، أو الفخذ. ويُنصح باختيار مرتبة متوسطة الليونة لتجنّب الضغط الزائد.

النوم على البطن

ويُفضّل تجنّب هذه الوضعية عند النوم. ويُنصح بمرتبة متينة وصلبة تحافظ على مستوى الجسد، وتمنع الاختناق.

النوم بوضعيات مُتعددة

يُفضّل اختيار مرتبة تتناسب مع أكثر من وضعية معتادة خلال النوم. ومن الضروري أن تُسهّل عليك الحركة، وأن تتناسب مع طول، وحجم الجسم.