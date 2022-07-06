مع اقتراب عيد الأضحى.. وزارة الصحة العُمانية تحذر من حمى القرم النزفية

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حذّرت وزارة الصحة العُمانية بتغريدة على "تويتر" من حمّى القرم النزفية، وذلك مع اقتراب موعد عيد الأضحى.

وأوضحت الوزارة انتقال هذا المرض عبر لدغة حشرة القراد، إضافةً للاتصال المباشر بدم، أو أنسجة الحيوانات المصابة أثناء الذبح، أو بعده مباشرة.

كيف ينتقل مرض #حمى_القرم_النزفية من الحيوان إلى الإنسان ؟ #تثقيف_صحي #أضحى_مبارك https://t.co/6OaVqlbfXf

وأوصت الوزارة بالذبح في المسالخ المُعتمدة، أو اتخاذ الإجراءات الوقائية عند تعذّر ذلك بهدف الوقاية من خطر الإصابة بالمرض.

أعراض حمى القرم النزفية:

ارتفاع درجة الحرارة

الصداع

آلام العضلات

الغثيان

احمرار الوجه والعنق على هيئة طفح

نزيف من الأنف واللثة

طرق الوقاية من المرض:

ارتداء الملابس الوقائية

عدم لمس أو سحق القراد بيديك العاريتين

التخلّص من مخلفات الذبح

الحرص على طهي اللحوم جيدًا

تجنّب أكل اللحم النيء (كتناول الكبد والطحال)