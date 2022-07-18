7 بدائل صحية لبعض الأطعمة الأكثر استهلاكًا

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يصعب التخلي عن رقائق البطاطس المقلية، والمشروبات الغازية التي تُعتبر جزءًا من الروتين اليومي لدى العديد من الأشخاص.

وإذا كنت تشتهي بعض الأطعمة غير الصحية، تتوفر العديد من البدائل التي يمكنك اللجوء إليها.

وشارك الحساب الرسمي لوزارة الصحة السعودية بتغريدة على "تويتر" 7 بدائل صحية لبعض من أكثر الأغذية استهلاكًا.

7 بدائل صحية لجعل طعامك أكثر صحة: