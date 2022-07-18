7 بدائل صحية لبعض الأطعمة الأكثر استهلاكًا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يصعب التخلي عن رقائق البطاطس المقلية، والمشروبات الغازية التي تُعتبر جزءًا من الروتين اليومي لدى العديد من الأشخاص.
وإذا كنت تشتهي بعض الأطعمة غير الصحية، تتوفر العديد من البدائل التي يمكنك اللجوء إليها.
وشارك الحساب الرسمي لوزارة الصحة السعودية بتغريدة على "تويتر" 7 بدائل صحية لبعض من أكثر الأغذية استهلاكًا.
7 بدائل صحية لجعل طعامك أكثر صحة:
- الملح في الطعام: بعض البهارات أو الليمون
- الطعام المقلي (قد يحتوي على نسبة عالية من الدهون): الطعام المشوي
- رقائق البطاطس (قد تحتوي على نسبة عالية من الدهون): المكسرات غير المملحة
- الزبادي بالنكهات (قد يحتوي على نسبة عالية من الدهون والسكر): زبادي قليل الدسم مع إضافة الفاكهة
- إضافة السكر للمشروبات: إضافة ملعقة صغيرة من العسل
- المشروبات الغازية (قد تحتوي على نسبة عالية من السكر): مياه فاكهة فوارة
- البطاطس المقلية (قد تحتوي على نسبة عالية من الدهون): الجزر، أو البطاطس الحلوة المشوية في الفرن