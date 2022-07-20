ظهرت كمخلوق غريب قبل سنوات.. هذه الكمامة لا تحميك فقط من فيروس كورونا

مركز السيطرة على الأمراض يكشف سببًا إضافيًا لارتداء الكمامة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل تواجه صعوبة في التواصل مع الأشخاص الذين يضعون الكمامات أو الأشخاص الذين يمارسون التباعد الاجتماعي في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد؟

قد يكون الأمر غير مريحًا أحيانًا، بسبب عدم وضوح صوت الشخص، وصعوبة قراءة تعبيرات الوجه، وعدم القدرة على قراءة الشفاه.

ولكن، هناك بعض الطرق التي يمكن اتباعها للتواصل بشكل أفضل أثناء وضع الكمامة.

وأوضح مجلس الصحة الخليجي، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام"، أنه من المهم التحدث ببطء، والحرص على أن يكون صوتك واضحًا. والاعتماد على عينيك وحاجبيك لمساعدتك على التعبير.

وأشار مجلس الصحة الخليجي إلى أهمية لفت انتباه الشخص قبل التحدث معه، ومحاولة خفض الأصوات المحيطة بك.