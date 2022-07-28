مزاجك يرتبط بغذائك.. حارب الاكتئاب بهذه الأطعمة الصحية

ما هي أفضل طرق علاج القلق والاكتئاب لمن لا يريد الأدوية؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل تعلم أن مزاجك يرتبط بغذائك؟ وفي حال كنت تشعر بالحزن، ربما يجب أن تحاول أولًا محاربة الاكتئاب بمجموعة من الأطعمة الصحية والمفيدة.

وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، أن الجزر هو إحدى هذه الأطعمة بسبب احتوائه على "البيتا كاروتين".

وتشمل القائمة أيضًا ما يلي:

الحليب: لأنه غني بفيتامين "د"

لأنه غني بفيتامين "د" الخضار الورقية: لأنها مليئة بالفولات

لأنها مليئة بالفولات أسماك السلمون: بسبب احتوائها على الأحماض الدهنية "أوميغا 3"

وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أن هناك بعض القواعد الغذائية الذي يجب أن تتبعها لتحسين مزاجك.. ما أبرزها؟