الأرز الأسمر يحتوي على سعرات حرارية أقل من الأبيض.. حقيقة أم خرافة؟

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نشر الأحد ، 31 يوليو / تموز 2022

دراسة: دواء لعلاج مرض السكري يمكن أن يساعد الأشخاص الذين يعانون من السمنة على إنقاص الوزن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يعتقد بعض الأشخاص، وتحديدًا مرضى السكري، أنهم يستطيعون تناول كميات أكبر من الأرز الأسمر لاحتوائه على سعرات حرارية أقل من الأرز الأبيض.

ولكن، ما مدى صحة هذه المعلومة؟

وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، أن هذه المعلومة ليست سوى خرافة.

والحقيقة أن كمية السعرات الحرارية في الأرز الأبيض والأسمر متساوية.

ولكن، لا يزال الأرز الأسمر، وتحديدًا الحبوب الكاملة، الخيار الأفضل لمرضى السكري كونه يحتوي على الألياف بشكل أكبر.

وفي حال كنت مصابًا بداء السكري، فيجب أن تعرف أن النشاط البدني يساعدك على التحكم في مستويات السكر في الدم ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب وتلف الأعصاب، وفقًا لما ذكرته المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها عبر موقعها الرسمي.

ويجب اتباع ما يلي: