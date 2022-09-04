دراسة تكشف: شرب الشاي الأسود يوميًا قد يؤثر على طول العمر

يحمي من أمراض القلب وحتى السرطان.. ما هي فوائد الشاي؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قد يبدو شرب كوبٍ من الشاي الدافئ وسيلًة لتهدئة الروح، ولكن وجدت دراسة جديدة أنّه قد يكون مفيدًا لجسمك أيضًا.

وأظهرت الدراسة، التي نُشرت الإثنين بدورية "Annals of Internal Medicine" أنّ شرب كوبين أو أكثر من الشاي الأسود يوميًا يرتبط بانخفاض خطر الوفاة من جميع الأسباب.

وفحصت الدراسة بيانات من البنك الحيوي في المملكة المتحدة، والذي يضم معلوماتٍ وراثية وصحية متعمّقة، عن نصف مليون رجل وامرأة، تتراوح أعمارهم بين 40 و69 عامًا، والذين شاركوا باستبيانٍ بين عامي 2006 و2010.

وتضمنت قاعدة البيانات المعلومات التي أبلغ عنها المشاركون حول عادات شرب الشاي لديهم، مثل عدد مرات الشرب، وما يضيفونه إلى أكوابهم، وفقًا للدراسة.

ورغم أنّ بعض المشاركين لم يشربوا الشاي الأسود على الإطلاق، إلا أنّه نظرًا لكون البيانات من المملكة المتحدة، أبلغ الكثيرون عن شرب الشاي بانتظام، بينما أبلغ البعض الآخر عن شرب ما يصل إلى 10 أكواب في اليوم، حسبما ذكرته المؤلّفة الرئيسية للدّراسة، ماكي إينو-تشوي، وهي عالمة أوبئة لدى المعهد الوطني للسرطان في الولايات المتحدة.

وتابع البنك الحيوي حالة المشاركين بعد حوالي 10 أعوام من الاستبيان الأصلي، ووجد الباحثون أنّ الأشخاص الذين شربوا كوبين أو أكثر من الشاي يوميًا في هذه الفترة كانوا أقل عرضة للوفاة لأسباب مثل أمراض القلب والأوعية الدموية، ومرض نقص تروية القلب، والسكتة الدماغية، وفقًا للدّراسة.

ويقدّم البحث نظرًة مثيرة حول عادات شرب الشاي، ولكن لا يزال هناك حاجة إلى المزيد من البحث قبل التوصية بتغييرات في النظام الغذائي، وفقًا لهوارد سيسو، وهو أستاذ مساعد في كلية الطب بجامعة هارفارد وعالم الأوبئة المساعد بمستشفى بريغهام والنساء في مدينة بوسطن الأمريكية.

وفي رسالة بالبريد الإلكتروني، قال سيسو، والذي لم يشارك في الدّراسة: "حاول مؤلفو الدراسة التحكّم في العوامل الغذائية الأخرى، لكنّ يختلف شاربو الشاي عادةً عن غيرهم من نواحٍ أخرى، والتي من المحتمل أنّ تُضعف هذه النتائج".

وأضاف: "نحن بحاجة إلى إجراء المزيد من التجارب السريرية العشوائية التي تختبر شرب الشاي".

ماذا عن إضافة الحليب والسكر؟

وبالنسبة للعديد من شاربي الشاي، تُعتبر عملية تحضير كوب من الشاي أمرًا بالغ الأهمية. على سبيل المثال، درجة الحرارة المثالية للشاي، وإضافة الحليب أو السكّر إليه بمقدارٍ معين.

وإذا كنت لا تستطيع تخيّل شرب الشاي بدون إضافات، فلا داع للقلق.

ووفقًا للدراسة، لم يحدث انخفاض كبير في الفوائد الصحية بالنسبة لأولئك الذين أضافوا الحليب أو السّكر إلى الشاي.

وهذا لا يعني بالضرورة أنّها الطريقة الأكثر صحّية لشرب الشاي.

وأوضحت إينوي تشوي أن خبراء الصحة يشجّعون بشدة على الحد من السكّر والدهون المشبّعة، مثل تلك الموجودة في الحليب.

ولكن، هل يجب عليك تغيير عادات شرب الشاي الخاصة بك؟

ورغم صعوبة الجزم على وجه اليقين في البحث حتى الآن، إلا أنّ إينوي تشوي أشارت إلى بعض الأسباب الوجيهة التي تجعل الشاي الأسود مفيدًا للغاية.

وقالت: "هناك العديد من الآليات الممكنة، الشاي غني بالمركّبات النشطة بيولوجيًا ... التي لديها القدرة على تقليل الإجهاد التأكسدي والالتهابات، وهذا بدوره يمكن أنّ يحمي من ظروف صحية مثل السرطان وأمراض القلب".

وقد أُجريت العديد من الأبحاث حول الفوائد الصحية لشرب الشاي الأخضر.

وتشير الدّراسات الرصدية، مثل دّراسة أُجريت في عام 2013، إلى أنّ شرب الشاي الأخضر يمكن أنّ يبطئ نمو الآفات السرطانية، بينما وجدت دراسة، أُجريت في عام 2014، أنّ استهلاك الشاي الأخضر يرتبط بانخفاض خطر التدهور المعرفي.

ويُستخلص كل من الشاي الأسود والأخضر من أشكال مختلفة من النبتة ذاتها، تُدعى "كاميليا سينينسيس"، لكنّ عدد القليل من الأبحاث حتى الآن قد نظر في آثار شرب الشاي الأسود، وفقًا لما ذكرته إينو تشوي.

وأضافت أنّه، بسبب نقص البحث، لم يحن الوقت بعد لإضافة الشاي الأسود إلى روتينك اليومي.

وأوضحت إينو-تشوي: "قد توفر النتائج التي توصلنا إليها الطمأنينة للأشخاص الذين يشربون الشاي بالفعل كل يوم، لكنّنا لا نوصي باتخاذ قرارات بشأن ما إذا كان على الناس البدء في شرب الشاي أو تغيير المقدار الحالي لاستهلاكه".

وأكدت كذلك أنه لا ينبغي أنّ يعتمد الناس على نتائج دراسة واحدة لمثل هذا النوع من التغييرات، مشيرةً إلى أنّ هناك حاجة إلى مزيد من البحث لاستكمال نتائج الدراسة.

ومن جهته، أضاف سيسو: "لا تثبت هذه الدّراسة أنّ شرب الشاي يقلل من معدل الوفيات، لكنّها تشير إلى أنّه إذا كنت تشرب الشاي حاليًا - وخاصةً الشاي الأسود، يمكنك الاستمرار في القيام بذلك".