ضعه في كأس من الحليب.. ما العمل عندما تؤدي إصابة إلى كسر سنك؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قد نتعرّض لبعض الإصابات أثناء القيام بأنشطة مختلفة في حياتنا اليومية، مثل صعود السلالم، أو ممارسة الرياضة. ولكن ما العمل في حال أدّت إصابة معيّنة إلى كسر سنّك؟
وعند التعرّض لإصابة تؤدي لكسر السّن بأكمله، هناك عدّة خطوات يمكنك القيام بها للحفاظ عليه حتى تتمكّن من الوصول إلى طبيب الأسنان، بحسب ما ذكرته تغريدة تابعة للحساب الرسمي لوزارة الصحة العامة في قطر على "تويتر".
اتّبع هذه الخطوات في حال التعرّض لإصابات بالأسنان:
- البحث عن السن
- الإمساك بالسن من ناحية التاج
- غلق المغسلة بسدادة، ثم غسل السن بماء الصنبور البارد
- وضع السن في كأس من الحليب
- إذا لم يتوفّر الحليب، يمكنك وضع السن في الفم بين الخد، واللثة (وانتبه من بلعه)
- في حالة الأطفال الصغار، يُنصح بوضع السن في كوب يتضمن لعاب الطفل للحفاظ عليه
- توجّه إلى طبيب الأسنان فورًا