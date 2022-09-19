ضعه في كأس من الحليب.. ما العمل عندما تؤدي إصابة إلى كسر سنك؟

يمكن أن يؤدي إلى مشاكل وألم في الفك.. إليك بعض الخطوات لمنع صرير الأسنان

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قد نتعرّض لبعض الإصابات أثناء القيام بأنشطة مختلفة في حياتنا اليومية، مثل صعود السلالم، أو ممارسة الرياضة. ولكن ما العمل في حال أدّت إصابة معيّنة إلى كسر سنّك؟

وعند التعرّض لإصابة تؤدي لكسر السّن بأكمله، هناك عدّة خطوات يمكنك القيام بها للحفاظ عليه حتى تتمكّن من الوصول إلى طبيب الأسنان، بحسب ما ذكرته تغريدة تابعة للحساب الرسمي لوزارة الصحة العامة في قطر على "تويتر".

اتّبع هذه الخطوات في حال التعرّض لإصابات بالأسنان: