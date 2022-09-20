تختلف من نوع لآخر.. ما مدة انتهاء صلاحية الأدوية بعد فتحها؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل لديك خزانة مليئة بالأدوية في المنزل، ولست متأكدًا أي من هذه الأنواع قد انتهت صلاحيتها، ويجب التخلص منها؟ وكشف مجلس الصحة الخليجي، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام"، المدة المحددة لصلاحية كل نوع دواء بعد فتحه.

وأوضح مجلس الصحة الخليجي أن صلاحية الأقراص والكبسولات في العبوة الأصلية تكون مذكورة على العبوة، لكن صلاحيتها في علب تنظيم الأدوية تمتد لشهرين.

وتبلغ صلاحية السائل أو الشراب فترة 6 شهور من تاريخ الفتح، إلا إذا كان موصى بأقل من ذلك، بينما تتراوح صلاحية المرهم أو الكريم بين 3 و6 شهور.

وأكد مجلس الصحة الخليجي أن صلاحية قطرات العيون تمتد لشهر واحد من تاريخ الفتح، بينما أشار إلى أن قطرات/ بخاخ الأذن والأنف يبلغ تاريخ صلاحيتها 3 أشهر من تاريخ الفتح.

وبالنسبة إلى أجهزة الاستنشاق، فيُذكر تاريخ صلاحيتها على العبوة.

كيف يمكن تخزين الأدوية بشكل صحيح؟

التأكد من تاريخ صلاحية الدواء

حفظ الدواء في عبوته الأصلية:

يُحفظ غالبًا في عبوته الأصلية في مكان بارد وجاف، بعيدًا عن أشعة الشمس. ومن المهم جدًا أن تتأكد من تعليمات التخزين من خلال نشرة الدواء المرفقة.

يُحفظ غالبًا في عبوته الأصلية في مكان بارد وجاف، بعيدًا عن أشعة الشمس. ومن المهم جدًا أن تتأكد من تعليمات التخزين من خلال نشرة الدواء المرفقة. أقل من 25 درجة مئوية:

تحتاج بعض الأدوية للتخزين بالثلاجة ( في درجة حرارة أقل من 25 درجة مئوية)، ما لم يكن التبريد المطلوب يتراوح بين 2 درجة مئوية و8 درجات مئوية.

تحتاج بعض الأدوية للتخزين بالثلاجة ( في درجة حرارة أقل من 25 درجة مئوية)، ما لم يكن التبريد المطلوب يتراوح بين 2 درجة مئوية و8 درجات مئوية. الالتزام بأماكن التخزين السليمة:

يُعرّض تخزين الأدوية في خزانة الحمام أو السيارة لدرجات عالية من الحرارة والرطوبة، ما يؤثر على فاعليتها وقد تتلف قبل تاريخ انتهاء الصلاحية.

تخزين الأدوية أثناء السفر

وينصح مجلس الصحة الخليجي، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام"، بحمل نسخة من الوصفة الطبية، لتسهيل الحصول على بديل في حال فقدانك للأدوية.

وتأكد من تخزين أدويتك في أمتعة قريبة منك، بحيث يسهل تناولها خلال حالات الطوارئ.

ويجب أن تحرص على حمل أدويتك في العبوة الأصلية، وفي ظروف درجة الحرارة الموصى بها.