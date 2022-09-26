دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل تضعف إرادتك عادة أمام طعام لذيذ، لكنه مضر؟ وقد يكون العثور على بدائل صحية بشكل أكبر أمرًا مربكًا في بعض الأحيان، ولكن هذا لا يعني أن الاستسلام هو الحل المناسب.

ونشر الحساب الرسمي لوزارة الصحة العامة في قطر، عبر موقع "إنستغرام"، مجموعة من الأطعمة والمشروبات التي يمكن استبدالها بأخرى أكثر صحية.

وعلى سبيل المثال، يمكن استبدال الملح في الطعام ببعض البهارات أو الليمون.

ونظرًا إلى أن الطعام المقلي قد يحتوي على نسبة عالية من الدهون، فيمكن الاعتماد على الطعام المشوي بدلًا من ذلك.

ويمكن استبدال رقائق البطاطس بالمكسرات غير المملحة، والبطاطس المقلية بالجزر أو البطاطس الحلوة المخبوزة في الفرن.

وتطول القائمة التي قدمتها وزارة الصحة العامة في قطر، عبر "إنستغرام"، لتشمل استبدال الزبادي بالنكهات، بتناول الزبادي قليل الدسم، مع إضافة الفاكهة مثلًا.

أما المشروبات الغازية، التي تحتوي على نسبة عالية من السكر. فمن الأفضل استبدالها بمياه الفاكهة الفوّارة.

وبدلًا من وضع السكر في المشروبات، قد يكون من الأفضل إضافة ملعقة صغيرة من العسل.

وإذا كنت ترغب باتباع نظام غذاء صحي، خاصة فيما يتعلق بالدهون المشبعة، فإن المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، تقدم عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، بعض البدائل الصحية التي يمكن أن أخذها في عين الاعتبار.

الزبدة

الزبدة، والسمن، وجوز الهند، وزيت جوز الهند، وزيت النخيل

البديل: الزيت النباتي، وزيت الزيتون، وزيت الذرة، ورذاذ الطبخ

الحليب

حليب كامل الدسم

البديل: حليب منزوع الدسم

اللحوم

اللحوم الحمراء، واللحم المفروم، والسجق، واللحوم العضوية

البديل: لحم دجاج أبيض، وديك رومي، والأسماك، ومنتجات الصويا، والمكسرات

الدواجن

جلود الدواجن ودهون اللحم الظاهرة

البديل: منزوعة الجلد واللحوم المقطعة

البيض

بيض كامل أو صفار البيض

البديل: بدائل البيض أو بياض البيض

الأجبان

الجبن، والجبنة الكريمية، والكريمة المخفوقة

البديل: الجبن الخالي من الدهون أو منخفض الدهون

الحلويات