هل يدّل مكان الصداع في الرأس على مرض ما؟ إليك الحقيقة

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--ينتشر مفهوم لدى الكثير من الأشخاص حول أماكن الصداع المختلفة، والتي تدل على أمراض عُضوية معينة.

وأوضح مجلس الصحة الخليجي، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام"، أن هذا المفهوم غير صحيح.

وعلى سبيل المثال، يعتقد بعض الأشخاص أن الصداع في المنطقة الأمامية بمثابة دليل على وجود أمراض معوية ومشاكل في الهضم.

وفي الحقيقة، يُعتبر الصداع من الأوجاع والأعراض الشائعة جدًا.

وأكد مجلس الصحة الخليجي أن الصداع وحده ليس مؤشر على مرض ما.

ولا يمكن تشخيص الأمراض العُضوية من مكان الصداع فقط، من دون أي علامات وأعراض أخرى.

لذلك، من المهم استشارة الطبيب وإجراء الفحوصات إذا كنت تعاني من صداع شديد، حتى بعد تناول المسكنات، لمعرفة التشخيص الدقيق.

وإذا كنت تعاني من صداع مستمر، لا يتوقف في بعض الأحيان، فهناك بعض المسببات التي قد تكون وراء ذلك.

إليك بعض مسببات الصداع المستمر، بحسب ما نشره الحساب الرسمي لمديرية الشؤون الصحية بمحافظة جدة، "صحة جدة"، في تغريدة عبر "تويتر":