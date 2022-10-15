دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أوقفت السلطات الصحية الهندية إنتاج أدوية السعال والبرد بشركة أدوية مقر~ها نيودلهي، بعدما حذّرت منظمة الصحة العالمية من أنّها قد تكون متّصلة بوفاة عشرات الأطفال.

وتشتبه منظمة الصحة العالمية في أنّ أربعة أدوية، صنّعتها شركة Maiden Pharmaceuticals Limited "ميدين فارمسيتيكال" الهندية، وهي محلول "بروميثازين" الفموي، وشراب سعال للأطفال تنتجه شركة Kofexmalin، وشراب ماكوف للسعال للأطفال، وشراب Magrip N للبرد، تحتوي على "مقادير غير مقبولة" من المواد الكيميائية التي يمكن أن تلحق الضرر بالدماغ، والرئتين، والكبد، والكلى لمن يستهلكها.

ويعتقد مسؤولو الصحة أنّ الأدوية قد تكون مرتبطة بوفاة أكثر من 60 طفلاً في غامبيا، وربما وفاة أكثر من 20 طفلاً في دولة إندونيسيا، الواقعة في جنوب شرق آسيا.

ويوم الأربعاء، أوضحت المنظمة المركزية للسيطرة القياسية للأدوية في الهند أنّ شركة "ميدين فارمسيتيكال" كانت "تصنّع وتختبر الأدوية من دون التقيّد بمختلف متطلبات جودة ممارسات التصنيع".

وقالت: "نظرًا لخطورة التجاوزات التي لوحظت أثناء التحقيق، ومخاطرها المحتملة على جودة وسلامة وفعالية الأدوية التي تنتجها، تقرر إيقاف جميع أنشطة التصنيع بالشركة فورًا".

وكانت منظمة الصحة العالمية سابقًا أصدرت تنبيهًا بخصوص تلك الأدوية، وقد سُحبت من التداول من قبل وكالة مراقبة الأدوية الغامبية.

مرياما كوياته، 30 عامًا، تحمل صورة ابنها الراحل موسى، الذي توفي متأثرًا بفشل كلوي حاد، في بانجول عاصمة غامبيا، في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2022, plain_text Credit: Photo by MILAN BERCKMANS/AFP via Getty Images

ودق المسؤولون الطبيون ناقوس الخطر لأول مرة في غامبيا، بعد ملاحظة حالات وفاة غير عادية بين الأطفال، ناجمة عن مشاكل في الكلى.

أربكت تلك الوفيات المسعفين حتى ظهر نمط معين، أي إصابات عشرات الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمسة أعوام، بالمرض بعد ثلاثة إلى خمسة أيام من تناول شراب مُباع محليًا، من صنع شركة "ميدين فارمسيتيكال" الهندية.

ووجد تحليل لاحق أجرته منظمة الصحة العالمية لأدوية السعال الأربعة، التي صنعتها الشركة، أنّها تحتوي على "مقادير غير مقبولة" من مادتي غلايكول ثنائي الايثيلين وغلايكول الإثيلين الملوثتين، التي يمكن أن تلحق الضرر بالدماغ والرئتين والكبد والكلى.

وجدت فحوص منفصلة أجرتها وزارة الصحة الهندية أنّ أربعة من 23 عينة تحتوي على مادتي غلايكول ثنائي الايثيلين وغلايكول الإثيلين

وتواصلت CNN مع شركة "ميدين فارمسيتيكال"، لكنها لم تتلقّ ردًا منها بعد.

ومع ذلك، فقد نشرت الشركة سابقًا الروابط الخاصة بتحذير منظمة الصحة العالمية من منتجاتها الطبية المتدنية، وإشعار سحب تداول تلك المنتجات الصادرة عن وكالة مراقبة الأدوية في غامبيا.

كما حذّرت منظمة الصحة العالمية من أن تكون المنتجات الأربعة وزّعت ربّما على دول أخرى، وأوصت بسحبها من التداول.

إندونيسيا تحقّق بالوفيات

من جهتها، أعلنت السلطات الصحية في إندونيسيا، الأربعاء، أنّها تحقق في حالات "إصابة الكلى الحادة" بعد وفاة أكثر من 20 طفلاً في العاصمة جاكرتا، وتجري محادثات مع خبراء منظمة الصحة العالمية للتحقيق في الحالات المسجّلة في غامبيا.

وأضافت السلطات أنّ جميع الأطفال تناولوا شراب السعال من إنتاج شركة "ميدين فارمسيتيكال".

وأعلن مسؤولو وزارة الصحة الإندونيسية تشخيص ما لا يقل عن 131 حالة من إصابات الكلى الحادة لدى الأطفال في جميع أنحاء إندونيسيا هذا العام.

وقال مسؤول لوكالة "رويترز" للأنباء إن العدد الإجمالي للوفيات على الصعيد الوطني "لا يزال قيد التحديد".

وقالت وكالة مراقبة الغذاء والدواء الإندونيسية هذا الأسبوع إن أدوية السعال لم يتم تسجيلها في البلاد.