حمالات الصدر الضيقة.. هل تربطها علاقة بسرطان الثدي؟

علاج جديد لسرطان الثدي؟ هذا الدواء يمكن أن يغير الطريقة التي يعالج بها الأطباء مرضى السرطان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يُعتبر شهر أكتوبر/تشرين الأول شهر التوعية بسرطان الثدي. وإلى جانب التوعية بشأن طرق الوقاية من هذا المرض، ورصده بشكلٍ مبكر، من المفيد أيضًا الانتباه للمعلومات الخاطئة التي يتم تداولها بشأنه.

وسلّط الحساب الرسمي لوزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة الضوء بتغريدة على "تويتر" على إحدى تلك المعلومات المُتداولة، والتي تدّعي أن ارتداء حمالة صدر ضيّقة يُسبب سرطان الثدي.

وأوضحت الوزارة أنه لا يتواجد دليل علمي على أن ارتداء حمالات الصدر الضيقة، وتقليل الإمداد الدموي إلى عضو ما، أو زيادة الضغط عليه يؤدي إلى تحويل الخلايا إلى خلايا سرطانية.

ويُعد سرطان الثدي من بين أكثر أنواع السرطان شيوعًا، مع الإبلاغ عن 2.2 مليون حالة في عام 2020، بحسب الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية "WHO".

وعادةً ما يَظهر سرطان الثدي على شكل كتلة غير مؤلمة، أو سماكة في الثدي. ومن المهم استشارة النساء اللواتي يجدن كتلة غير طبيعية في الثدي لإختصاصي صحي دون التأخر عن ذلك لأكثر من شهر، أو شهرين، حتّى عند عدم الشعور بأي ألم مرتبط بذلك.

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، تشمل أعراض سرطان الثدي التالي:

كتلة أو سماكة في الثدي

تغيير في حجم الثدي، أو شكله، أو مظهره

ترصّع، أو احمرار، أو انطباع الجلد، أو أي تغيير آخر

تغيير في مظهر الحلمة، أو تغيير في الجلد المحيط بالحلمة (الهالة)

ظهور إفرازات غير طبيعية من الحلمة

وتشكل بعض السلوكيات والتدخلات التي تقلّل من خطر الإصابة بسرطان الثدي الرضاعة الطبيعية المطولة، والحفاظ على نشاط بدني منتظم، والتحكم في الوزن، والحد من تعاطي الكحول، إلى جانب تجنب التعرض لدخان التبغ، أو التعرض المفرط للإشعاع.