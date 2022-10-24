دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أرجع الديوان الملكي السعودي سبب عدم سفر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى الجزائر لحضور القمة العربية مطلع نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، إلى توصية الأطباء بذلك.

وقال الديوان الملكي، في بيان، مساء الأحد، إن "الفريق الطبي في العيادات الملكية أوصى بتجنب ولي العهد السفر بالطائرة لمسافات طويلة دون توقف، وذلك لتجنب رضح الأذن الضغطي والتأثير على الأذن الوسطى، مما يتعذر معه القيام بزيارة الجزائر الشقيقة أخذا في الاعتبار طول مدة الرحلة في الذهاب والعودة خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة".

وتضع منظمة الصحة العالمية قائمة من الحالات الصحية التي يُنصح فيها بتجنب السفر جوا من بينها التهابات الأنف أو الأذن، خاصةً إذا كانت قناة استاكيوس مسدودة، وهي القناة الواصلة من الأذن الوسطى للبلعوم الأنفي.

وتوضح منظمة الصحة أن القائمة ليست شاملة، ويجب تحديد اللياقة للسفر على أساس كل حالة على حدة، كما تنصح باستشارة طبيبك الخاص إذا كانت لديك مخاوف بشأن صحتك أثناء الطيران.

وبحسب منظمة الصحة العالمية يُنصح بتجنب السفر جوا في الحالات التالية:

الرضع أقل من 48 ساعة

النساء بعد الأسبوع الـ36 من الحمل

الذين يعانون من: