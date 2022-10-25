مزيلات العرق وسرطان الثدي.. هل هناك علاقة بينهما؟

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علاج جديد لسرطان الثدي؟ هذا الدواء يمكن أن يغير الطريقة التي يعالج بها الأطباء مرضى السرطان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تُعتبر مزيلات العرق أول ما نستخدمه قبل بدء اليوم، والخروج من المنزل.

ويربط البعض بين مزيلات العرق، وخاصةً التي تحتوي على الألومنيوم، وعلاقتها بسرطان الثدي.

وأكّدت المنصة الرئيسية للتوعية الصحية بوزارة الصحة السعودية، "عِش بصحة" بتغريدة على "تويتر" أن "مزيلات العرق آمنة بالعموم، ولا يوجد أي إثبات علمي على وجود علاقة بين مزيلات العرق بالألومنيوم، وسرطان الثدي".

ورغم أن أسباب مرض سرطان الثدي غير معروفة ومفهومة تمامًا، وفقًا لما ذكره الموقع الرسمي لوزارة الصحة السعودية عبر الإنترنت، إلا أنه هناك مجموعة من العوامل المترابطة التي يمكن أن تؤثر في تطوره، ومنها: