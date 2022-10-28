سرطان الثدي لدى النساء والرجال..أهم ما يجب أن تعرفه في دقيقة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يُعد سرطان الثدي عند النساء أكثر أنواع السرطانات شيوعًا في العالم. وقدّمت وزارة الصحة العُمانية، عبر حسابها الرسمي على موقع إنستغرام، عددًا من العوامل التي قد تزيد من احتمال الإصابة بهذا المرض.

ما هي العوامل الأبرز؟

التاريخ المرضي للعائلة

النساء أكثر عرضة من الرجال للإصابة بسرطان الثدي

العوامل الوراثية الجينية

الإصابة السابقة بسرطان الثدي

التقدم في السن

التعرض للإشعاع

السمنة

بدء الدورة الشهرية في سن مبكرة

مرحلة انقطاع الطمث بعد سن الـ55 عامًا

إنجاب الطفل الأول في سن متأخرة

عدم إرضاع الطفل الرضاعة الطبيعية

من لم يسبق لها الحمل

عدم اتباع أنماط الحياة الصحية

وقدّمت وزارة الصحة السعودية عبر منصتها الرئيسية للتوعية الصحية "عِشْ بصحة"، عددًا من النصائح والإرشادات التي تهم النساء حول سرطان الثدي، خلال شهر التوعية بسرطان الثدي.

ولفتت منصة "عش بصحة" إلى أهمية الكشف المُبكر عن سرطان الثدي، إذ يساهم تشخيص المرض بمراحله المبكرة، بزيادة نسبة الشفاء إلى أكثر من 95%.

عند ملاحظتك أو إحساسك بما يلي، يجب عليك مراجعة طبيبك:

ألم في الحلمة أو الثدي

انكماش أو انقلاب الحلمة

إفرازات من الحلمة

ورم في منطقة الثدي أو تحت الإبط

تغير بلون أو مظهر جلد الثدي أو الحلمة

وقد تحصل الأعراض والعلامات السابقة بسبب أمراض ليس لها علاقة بسرطان الثدي، لذا تعد استشارة الطبيب ضرورية للوقاية والاطمئنان.

عوامل تقلل من احتمالية الإصابة بسرطان الثدي