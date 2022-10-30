من هم أكثر الأشخاص الأكثر عرضة لخطر ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم؟

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نشر الأحد ، 30 أكتوبر / تشرين الأول 2022

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--يُعتبر الأشخاص الذين يدخنون والذين لا يمارسون الرياضة، من بين الأشخاص الأكثر عرضة لارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.

وأوضحت وزارة الصحة العُمانية، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.. إليكم القائمة.

الرجال بعد سن الـ50 والنساء بعد سن الـ60

المدخنون

الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم

الأشخاص الذين يعانون من السمنة، وخاصة في منطقة البطن

الأشخاص الذين لا يمارسون الرياضة

الأشخاص الذين ينخفض لديهم مستوى الكوليسترول الحميد

ويمكن الوقاية من ارتفاع الكوليسترول في الدم باتباع أنماط الحياة الصحية، مثل ممارسة النشاط البدني، والتغذية السليمة، والإقلاع عن التدخين.

وأفادت وزارة الصحة السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، بأن مصطلح ارتفاع الكوليسترول يعني أن لديك كوليسترول في الدم أكثر مما يحتاجه الجسم. وعندما يتحدث الناس عن الكوليسترول المرتفع، فإنهم يقصدون عادة الكوليسترول الإجمالي في الدم.

وأوضحت وزارة الصحة السعودية أن ارتفاع مستويات البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL)، ويُعرف أيضاً بالكوليسترول السيء، يزيد من تصلب الشرايين.

وأشارت إلى أن ارتفاع مستويات البروتين الدهني مرتفع الكثافة (HDL)، والذي يُعرف بالكوليسترول الجيد، يحمي الشخص من تصلب الشرايين، وهذا يعود أيضَا إلى أن الـHDL يزيل الكوليسترول من بطانة الشرايين.