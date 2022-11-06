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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- من المحتمل أنك تلقيت أحد المناشير، أو مقطع فيديو عن خلطة عشبيّة واعدة تَعِدك بعلاج مختلف الأمراض عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وحذّرت وزارة الصحة العُمانية، ممثلة بالمديرية العامة للصيدلة، والرقابة الدوائية، من تلك الإعلانات الترويجية الخاصة أو ما يُشار إليها بـ"الخلطات العشبية"، أو "الخلطات الشافية"، بحسب ما ذكرته عبر حسابها الرسمي في "تويتر".

ووفقًا لما أشارت إليه الوزارة، تزعم تلك الإعلانات أن الخلطات تم تجريبها، وتُعتبر مفيدة لعلاج بعض الأمراض المزمنة، مثل الربو، وضغط الدم، والسكري، والعقم.

كما أنها تزعم أن تلك الخلطات موصى بها من قبل أطباء متخصصين.

وقد يؤدي اللجوء لهذه الخلطات إلى مخاطر صحية كبيرة، وإليك العوامل التي تزيد من خطورة استخدامها:

تُروَّج هذه الخلطات كمستحضرات فعاّلة في علاج أمراض مستعصية، وتحتوي تلك الدعايات على معلومات مضللة، حيث أنها غير مبنية على دراسات علمية معتمدة. كما أنها تفتقر إلى البيانات التي توضّح مصدر المكونات، وطريقة استخدامها، والمحاذير، والآثار الجانبية جراء الاستخدام.

قد تحتوي هذه الخلطات على مواد كيميائية أو دوائية غير مُعلن عنها قد تُسبب مضاعفات جانبية، وتفاعلات دوائية للمستهلك .

تحتوي بعض هذه الخلطات على معادن سامة مثل الرصاص، والزرنيخ، والزئبق. وقد تكون المياه المستخدمة في تحضيرها غير صحية، ويمكن أن تكون ظروف التخزين غير صحية، ما يسمح بتكاثر الميكروبات، والفطريات.

ونظرًا لتداخل المكونات الكيميائية فيها، حذّرت الوزارة من أن استخدام تلك الخلطات قد يؤدي لمضاعفات لدى المُستخدم، بالإضافة إلى تأثير سلبي على وظائف أعضاء الجسم.