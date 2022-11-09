ما حقيقة تسبب الشعيرية سريعة التحضير بمرض السرطان؟

"الابتلاء قد يقودك إلى قدر لم تحلم به"... ناجية من السرطان تروي كيف اكتشفت القوة بداخلها

"شريط حياتك يمر أمامك"..هذا ما قالته ناجية من السرطان عن معاناتها مع المرض

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نفت هيئة الغذاء والدواء السعودية الشائعات المتداولة حول الشعيرية، سريعة التحضير، بأنها تسبب السرطان، لاحتوائها على مادة E-621.

وأوضحت عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" أن مادة جلوتامات الصوديوم الأحادية، والتي يُرمز إليها بـE-621، هي أحد المضافات الغذائية المسموح باستخدامها وفق اللائحة الفنية السعودية.

وتُعتبر مادة معززة للنكهة في الأغذية.

ولم تثبت الأدلة العلمية علاقتها بالسرطان، أو بآثار سلبية خطيرة في حال تناولها باعتبارها من المضافات الغذائية.

ويُعتبر السرطان سببًا رئيسيًا للوفاة في جميع أنحاء العالم، بحسب ما ذكره الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية (WHO).

وأدى هذا المرض إلى وفاة 10 ملايين شخص تقريباً في عام 2020.

وشاركت وزارة الصحة والسكان المصرية بتغريدة على "تويتر" قائمة بالأطعمة التي يجب على الأشخاص الابتعاد عنها بسبب تسببها بتكاثر الخلايا السرطانية في الجسم.

أطعمة تسبب تكاثر الخلايا السرطانية في الجسم: