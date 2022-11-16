على أبواب فصل الشتاء.. إليك فوائد المُر في تخفيف أعراض البرد والسعال

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أوضحت هيئة الغذاء والدواء في السعودية، عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، أن مادة المُر، التي تعرف أيضًا بـ"المرة"، تساهم في تخفيف أعراض البرد والسعال.

وكتبت: "لسلامتك عند الاستخدام، احرص على معرفة الكمية المسموح باستخدامها لتجنب الأعراض الجانبية".

المُر (المرة)

وهي عبارة عن مادة شبه صمغية، تتكون من مزيج يُفرز من سيقان شجرة البلسان. وأشارت هيئة الغذاء والدواء في السعودية إلى أن موطنها الأصلي الصومال ودول الجزيرة العربية.

استخدامات المُر

الطب البديل كمادة قابضة لالتئام قرح اللثة والمعدة والأمعاء

غسول مطهر للفم

تخفيف أعراض البرد والسعال

الكميات المسموحة لاستخدام المُر

2 إلى 4 غرامات كحد أقصى في اليوم الواحد

وتحذر هيئة الغذاء والدواء في السعودية من استخدامه للحامل، إذ يعتبر محفزًا لانقباضات الرحم، ما قد يتسبب بالإجهاض.

ويجب التوقف عن استخدام المُر قبل العمليات الجراحية بأسبوعين، لأنه قد يُخفض مستوى السكر في الدم.

وعند استخدامه بكميات كبيرة، قد يتسبب بعدم انتظام ضربات القلب والتهابات في الكلى.

وأخيرًا، من المهم عدم استخدامه للرضّع.

التعارضات مع الأدوية

ومن الضروري تجنب استخدام المُر مع الأدوية التي تُخفض مستوى السكر في الدم. ليس ذلك فحسب، وإنما أيضًا دواء الوارفارين المضاد لتخثر الدم، ما قد يتسبب بحدوث الجلطات.