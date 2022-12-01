بـ7 خطوات.. كيف تتخلص من مخاطر الآثار الجانبية للأدوية؟

نشر الخميس ، 01 ديسمبر / كانون الأول 2022

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل عانيت مؤخرًا من آثار جانبية لدواء محدد وتشعر بقلق من مواجهة هذه المشكلة مرة أخرى؟ ونشرت وزارة الصحة العُمانية، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، بعض الخطوات التي يجب أخذها في عين الاعتبار.

الآثار الجانبية للأدوية

وقد يواجه الإنسان بعض الآثار غير المرغوبة نتيجة تناول الأدوية، والفيتامينات، أو المكملات الغذائية. وتكون الآثار الجانبية للأدوية متوقعة في غالبية الأحيان.

وتختلف شدة حدوثها من شخص إلى آخر بناء على عدة عوامل، أبرزها:

العمر

الوزن

طبيعة الغذاء

الحالة المرضية أو حتى التركيب الجيني للمريض

كيف تتخلص من مخاطرها؟

تناول جميع الأدوية كما وصفها طبيبك

لا تتناول أدوية أي شخص آخر

تعرف على أدويتك (كيفية استخدامها والآثار الجانبية والإرشادات الخاصة بها)

تحدث إلى صيدلي في حال شراء أدوية بلا وصفة طبية أو تكميلية

أخبر طبيبك عن جميع الأدوية التي تتناولها، بما في ذلك التكميلية أو تلك التي تُصرف بلا وصفة طبية

اسأل طبيبك عما إذا كان تحسين نمط حياتك يمكن أن يُقلل من حاجتك إلى الأدوية

تخلّص من الأدوية غير المرغوب فيها والتي انتهت صلاحيتها

ضرورة الإبلاغ عن الآثار الجانبية للأدوية

وتُعد الآثار الجانبية الهضمية من بين أكثر الآثار الجانبية المرافقة للأدوية التي يتم تناولها عن طريق الفم، مثل القيء، والغثيان، والإسهال.

وفيما يتعلق بأدوية الاستخدام الخارجي، كالمراهم والدهون، فإن التهيّج الجلدي هو الأثر الجانبي الأكثر حدوثًا.

وتنصح وزارة الصحة العُمانية، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، بضرورة إخبار طبيبك عن أي أدوية تتناولها بانتظام، بما في ذلك الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية والفيتامينات والأعشاب، حيث يمكن أن يساعدك هذا في تجنب التفاعلات الدوائية الضارة.