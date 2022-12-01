منها كثرة التبول.. إليك أعراض سرطان البروستاتا التي يجب الانتباه لها

نشر الخميس ، 01 ديسمبر / كانون الأول 2022

"الأزمة الصحية الصامتة".. ما هي الأشياء التي يمكن للرجال القيام بها لمنع أنفسهم من الوفاة في سن مبكرة؟

تحذير للرجال فوق سن الخمسين: احترسوا من هذه المؤشرات لسرطان الجلد على جسمكم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يُعتبر سرطان البروستاتا من أكثر أنواع الأمراض السرطانية شيوعًا بين الرجال الأمريكيين، باستثناء سرطانات الجلد، بحسب ما ذكره الموقع الرسمي لجمعية السرطان الأمريكية.

وتزداد فرصة الإصابة بسرطان البروستاتا مع تقدم الرجل في السن، وخصوصًا لدى الرجال الذين تجاوزت أعمارهم الـ65 عامًا.

وسلّط الحساب الرسمي لوزارة الصحة البحرينية بتغريدة على "تويتر" الضوء على الأعراض التي يجب الانتباه لها.

أعراض سرطان البروستاتا:

لا تظهر أعراض في البداية

كثرة التبول

صعوبة البدء بالتبول

ضعف سرعة تدفق البول

عدم القدرة على التبول

العجز الجنسي

نزول قطرات من البول بعد الانتهاء من التبول

ألم الظهر والمفاصل

ويزيد تراكم نسبة الدهون، وخصوصاً في منطقة البطن، والخاصرة، من إمكانية الإصابة بسرطان البروستاتا، ولمحاربة الدهون الزائدة، يُنصح بالمشي، والركض، وركوب الدراجة الهوائية، والسباحة.

وللوقاية من هذا المرض، يجب تناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة، مثل الطماطم، والبطيخ، والكرز، والرمان، وغيرها من الفاكهة حمراء اللون، إذ تقلّل من نسبة الإصابة بهذا المرض.

ووفقًا لما ذكرته الجمعية الأمريكية للسرطان، يزيد التدخين من إمكانية إعادة الإصابة بسرطان البروستاتا بعد التعافي منه.