اشربه ولكن باعتدال.. إليك فوائد مشروب الزنجبيل الدافئ في الشتاء

نشر الأربعاء ، 07 ديسمبر / كانون الأول 2022

دراسة جديدة تشير إلى انخفاض كبير في عدد حالات الإصابة بفيروسات الشتاء أثناء جائحة فيروس كورونا.. ما سبب ذلك؟

ما أسباب الإصابة بنزلات البرد أو الإنفلونزا في فصل الشتاء؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تناسب بعض المشروبات الساخنة الأجواء البادرة في موسم الشتاء، ومن أبرزها مشروب الزنجبيل، إذ تتمتّع هذه النبتة الجذرية بالعديد من الفوائد.

ويمكن أن يساعد الزنجبيل في الهضم، كما يمكنه أن يكون علاجًا مفيدًا للغثيان، وتخفيف الألم، والالتهابات.

ويتمتّع الزنجبيل أيضًا بميزة مضادة للميكروبات، ويساعد في الوقاية من أمراض فصل الشتاء.

وأشار الحساب الرسمي لهيئة الغذاء والدواء السعودية بتغريدة على "تويتر" أن لدى الزنجبيل استخدامات في الطب البديل أيضًا، وتشمل استخداماته:

تخفيف أعراض البرد والزكام

تخفيف حالات الغثيان والدوار

تخفيف آلام الدورة الشهرية

تخفيف اضطرابات الجهاز الهضمي

تنشيط الدورة الدموية

ولكن، حذّرت الهيئة من الإفراط في استخدام الزنجبيل، وأوصت باستهلاك 2 إلى 4 جرامات من النبتة الطازجة كحدٍ أقصى في اليوم، مشيرةً إلى أن 250 جرامًا من الزنجبيل المطحون يعادل جرامًا واحدًا من الزنجبيل الطازج.

ويمكن أن يتسبب استخدام الزنجبيل بكميات زائدة بهذه المشاكل الصحية:

حرقة في المعدة

الإصابة بالإسهال

خفض مستوى سكر الدم

خفقان القلب

ويجدر بالذكر أن الزنجبيل يتعارض أيضًا مع الأدوية المضادة لتخثّر الدم، والمضادة لتكسر صفائح الدم، ما قد يؤدي لنزيف الدم.