بعضها قد يسبب تحسسًا.. إليك 3 أنواع مختلفة لترطيب البشرة

نشر الخميس ، 08 ديسمبر / كانون الأول 2022

من "فرك المراهم" إلى "يوغا الوجه".. صيحات للعناية بالبشرة على "تيك توك".. هل هي صحيحة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تختلف منتجات ترطيب البشرة في التركيب، وقد تُسبّب بعض المراهم التي تحتوي على المواد الحافظة والمثبتة بتحسّس لدى معظم الأشخاص.

وعليه، أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية، عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، ماهية أنواع ترطيب البشرة المختلفة، مع ذكر فوائد كل منها.

الهلام (أي الجلّي)

عبارة عن مزيج من الشمع والزيوت المعدنية، يُشكّل مادة شبه صلبة (الجلّي)، تُعرف باسم "بيترولاتوم"

يساعد على الحفاظ على رطوبة الجلد من طريق تكوين طبقة تمنع فقد المياه، وتبقى على الجلد مدة طويلة

المراههم

عبارة عن مزيج من مادة دهنية (زيتية) وماء، أو أي سائل آخر يستخدم مذيبًا، وهي أقل لزوجة من الهلام

تساعد في الحفاظ على رطوبة الجلد من طريق سحب الماء إلى طبقة الجلد

وأشارت الهيئة العامة للغذاء والدواء، في السعودية، إلى أن المراههم تحتوي عادة على مواد حافظة ومواد مثبتّة تمنع انفصال المواد الداخلة في تركيب الكريم عن بعضها.

ويذكر أن هذه المواد قد تسبب تحسّسًا للبعض.

المرطّب (لوشن)