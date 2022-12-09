كيف يؤثر العنف ضد المرأة على صحتها؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يعتبر العنف ضد المرأة انتهاكًا لحقوق الإنسان. وعلى الصعيد العالمي، تتعرّض النساء لأنواع مختلفة من العنف، في الغالب من قبل الشريك الحميم، ما يؤثّر سلبًا على صحتهنّ.

وبحسب ما نشرته منظمة الصحة العالمية، هناك امرأة واحدة من كل ثلاث نساء تتعرض في حياتها للعنف الجسدي أو الجنسي من قِبل الشريك الحميم، أو الزوج، أو الصديق، أو أحد الوالدين، أو زميل الدراسة، أو الرئيس بالعمل، أو حتى غريب.

ويتخذ العنف ضد المرأة أشكالاً متعددة منها: عنف الشريك الحميم، والعنف الجنسي، والعنف النفسي، وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، والزواج القسري والمبكر، وقتل النساء.

ويؤثر العنف سلبًا على صحة المرأة سواء الجسدية، أو النفسية، أو الجنسية، أو الإنجابية.

وفي الإنفوغراف أعلاه، تعرفوا على آثار العنف على صحة المرأة

النساء اللواتي يعانين من العنف أكثر عرضة لمواجهة