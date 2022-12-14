هل يمكن استبدال منتجات الترطيب بأحمر الشفاه؟

نشر الأربعاء ، 14 ديسمبر / كانون الأول 2022

صيحة تنتشر على الانترنت حول سرّ العناية بالبشرة.. ما هي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- فيما يميل بعض الأشخاص إلى الاستعاضة عن منتجات ترطيب البشرة بأحمر الشفاه، تنصحك هيئة الغذاء والدواء في السعودية، عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، بتجنب الإقدام على ذلك.

وتساعد منتجات ترطيب الشفاه بتخفيف ضرر الجفاف، لكن يجب الحرص على عدم استبدالها بأحمر الشفاه.

وتتكون هذه المنتجات في غالب الأحيان من مادة شبه شمعية، وقد تحتوي على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن.

ومن أشكالها:

إصبع (وهو مادة شبه صمغية)

عصار (كريم)

علب (مرهم)

ومن المهم معرفة أن منتجات أحمر الشفاه لا تحل محل منتجات الترطيب، لكن بعضها قد يحتوي على نسبة بسيطة من المرطبات.

وأشارت هيئة الغذاء والدواء في السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، إلى ضرورة اتباع الخطوات التالية قبل استخدام منتجات ترطيب البشرة:

اقرأ مكونات المنتج قبل شرائه، لمعرفة إذا كان لديك حساسية على بعض المكونات

يفضّل وضع منتجات الترطيب على البشرة بعد الاستحمام مباشرة. ويمكن وضعها في أي وقت تشعر فيه أن جلدك أصبح جافاً

ينصح باستخدام منتجات ترطيب خاصة ببشرة الوجه، وعدم استخدام مرطب الجسم لترطيب بشرة الوجه ومنطقة محيط العينين. وعادة ما تكون بشرة الوجه أكثر حساسية من بشرة الجسم، ما قد يعرضها لبعض المشاكل مثل: ظهور حب الشباب أو التهابات الجلد الناتج عن انسداد المسام

ينصح باستشارة طبيب جلدي متخصص قبل استخدام أي من منتجات الترطيب في حال وجود تشققات وجروح في البشرة، وفي حالات الجلد المتضرر

وبين الأعراض الجانبية الأكثر شيوعًا لمنتجات التجميل:

احمرار

حكة

حروق الجلد

تساقط الشعر

ضيق التنفس

وأخيرًا، يمكنك بكل بساطة تفادي حدوث هذه الأعراض الجانبية.. كيف ذلك؟