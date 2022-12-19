تحذير من مركز السيطرة على الأمراض: هذا المرض التنفسي قد يسبب الشلل عند الأطفال.. إليك ما تحتاج إلى معرفته

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أنّها تحقق في الزيادة الواضحة بإصابات عدوى الإنتان بالمكورات العقدية مجموعة أ الغازية، ما قد يشير إلى العودة للمستويات المعتادة ما قبل الجائحة.

وتمامًا مثل الأنفلونزا والفيروس المخلوي التنفسي، يتم كبح عدوى الإنتان بالمكورات العقدية مجموعة أ الغازية من خلال تدابير السيطرة على كوفيد-19، مثل ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي.

ولكن في بيان يوم الجمعة، أشارت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، إلى ارتفاع في عدوى الإنتان بالمكورات العقدية من المجموعة أ بحسب ما ذكره بعض الأطباء وإدارات الصحة بالولايات المتحدة الأمريكية.

وفي رسالة بالبريد الإلكتروني، كتبت المتحدثة باسم مراكز مكافحة الأمراض، كيت غروسيتش: "من السابق لأوانه تحديد ما إذا كانت أعداد حالات عدوى الإنتان بالمكورات العقدية مجموعة أ تعود للتو إلى مستويات ما قبل الجائحة، أو إذا كانت تتجاوز ما نتوقعه عادةً بناءً على ما نعرفه عن الأنماط الموسمية للعدوى".

وقد تساهم "الزيادات الأخيرة في فيروسات الجهاز التنفسي، وخاصة الأنفلونزا، في زيادة محتملة بالإصابة بعدوى الإنتان بالمكورات العقدية من المجموعة أ.

وقد تؤدي العدوى الفيروسية المتزامنة أو السابقة، مثل الإنفلونزا، والأمراض الجلدية مثل جدري الماء، إلى زيادة خطر الإصابة بعدوى الإنتان بالمكورات العقدية من المجموعة أ.

الحذر من الحالات المتزايدة

وقالت إدارة الصحة العامة والبيئة في ولاية كولورادو، الجمعة، إنها تراقب زيادة في حالات دخول مستشفيات الأطفال بسبب بكتيريا الإنتان بالمكورات العقدية من المجموعة أ. ويأتي هذا الارتفاع في أعقاب انخفاض عدد الحالات خلال الجائحة.

وكتب المتحدث باسم إدارة الصحة العامة والبيئة بول غالاوي، في رسالة عبر بريد إلكتروني: "حالات الإصابة بالبكتيريا العقدية من المجموعة الغازية أ تتزايد لدى جميع الفئات العمرية، ولكنها تتضح بشكل خاص هذا الخريف لدى الأطفال".

كما تتزايد عدوى المكورات العقدية من المجموعة أ في المملكة المتحدة، حيث تسببت حتى الآن في وفاة 6 أطفال دون سن العاشرة.

ولفتت الإدارة إلى تسجيل 11 حالة من بكتيريا الإنتان بالمكورات العقدية من المجموعة أ الغازية لدى الأطفال، الذين تتراوح أعمارهم بين 10 أشهر و6 سنوات، في منطقة مترو دنفر، منذ الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. وقال غالاوي إن طفلين لقيا حتفهما، لكن لم يتم تحديد السبب الرسمي لوفاتهما بعد.

وفي هذا الشهر، نصح مسؤولو الصحة في المملكة المتحدة، الأهالي والمدارس، بمراقبة عدوى الإنتان بالمكورات العقدية مجموعة أ (Strep A)، عقب وفاة العديد من الأطفال.

من جهتها، أعلنت منظمة الصحة العالمية، الخميس، أنّ كلا من فرنسا، وأيرلندا، وهولندا، والسويد، والمملكة المتحدة، أبلغت عن زيادة في الإصابات بعدوى الإنتان بالمكورات العقدية مجموعة أ والحمى القرمزية، محذّرة من أن الأطفال دون سن العاشرة هم الأكثر عرضة للخطر.

بكتيريا الإنتان بالمكورات العقدية مجموعة أ يمكنها التسبب بالتهابات نادرة

ويمكن أن تسبب عدوى الإنتان بالمكورات العقدية مجموعة أ، العديد من أنواع العدوى، بعضها طفيف نسبيًا. وهي بكتيريا توجد في الحلق وعلى الجلد، وتسبب عادةً الحمى والتهابات الحلق.

لكن النوع الأكثر ندرة هي الإنتان بالمكورات العقدية مجموعة أ الغازية، وتسبب التهاب اللفافة الناخر ومتلازمة الصدمة السمية العقدية.

ويسمى التهاب اللفافة الناخر أحيانًا بمرض "آكل اللحم"، وهي عدوى بكتيرية نادرة تنتشر بسرعة ويمكن أن تكون مميتة، وفقًا لمراكز مكافحة الأمراض، ويُعتقد أن بكتيريا المجموعة أ هي السبب الأكثر شيوعًا.

وتحدث متلازمة الصدمة السمية العقدية عندما تنتشر البكتيريا في الأنسجة العميقة ومجرى الدم.

وتشير مراكز مكافحة الأمراض، إلى أن متلازمة الصدمة السمية العقدية "يمكنها أن تتطور بسرعة كبيرة إلى انخفاض ضغط الدم، وفشل العديد من الأعضاء، وحتى الوفاة".

ولا تُعد بكتيريا الإنتان بالمكورات العقدية مجموعة أ قاتلة بالنسبة لمعظم الأشخاص المصابين، وعادةً ما تكون المضادات الحيوية فعالة في علاجها.

ولا يوجد لقاح للوقاية من عدوى الإنتان بالمكورات العقدية مجموعة أ، وأفضل طريقة للحماية منها، هي غسل اليدين بشكل متكرر، وفقًا لمراكز مكافحة الأمراض.

وأكدت المتحدثة باسم وزارة الصحة في ولاية تكساس، لارا أنطون، الجمعة أنه "إذا أصيب شخص ما بعدوى الإنتان بالمكورات العقدية مجموعة أ، فإن تلقي العلاج في أسرع وقت يعد أمرا مهمًا، إذ يمكنه أن يمنع المرض الشديد والمضاعفات".