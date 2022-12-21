نشر الأربعاء ، 21 ديسمبر / كانون الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يتشجّع المرء لقضاء المزيد من الوقت في الهواء الطلق مع الأحباء مع حلول موسم الشتاء، والأجواء الباردة.

بهذه المناسبة، شارك الحساب الرسمي لمدينة الملك سعود الطبية عبر "تويتر"، نصائح لقضاء "كشتة" صحية.

وتعني كلمة "كشتة" نزهة برية باللهجة السعودية.

إليك 9 نصائح للاستمتاع بـ"كشتة" صحية:

جهّز حقيبة الإسعافات الأوليّة قبل الخروج في رحلة بريّة

احذر من النوم بمحاذاة الفحم أو الحطب في مكان مغلق

تجنّب استخدام البنزين لإشعال النار

احرص على نظافة اليدين عند تحضير الطعام

تجنّب المأكولات الدسمة، واحرص على تناول طعام غني بالخضار والفاكهة

استخدم برادًا حافظًا للحرارة لحفظ اللحوم والدواجن

مارس الأنشطة الحركيّة

تأكّد من أخذ احتياطات الأمان لدى قيادة الدراجات الناريّة بكافّة أنواعها

اصطحب الأغطية، والأوشحة، والجوارب للتدفئة

وإذا أردت محاربة الأمراض المعدية بظل انخفاض درجات الحرارة، احرص على تعزيز جهازك المناعي من خلال تناول أطعمة مغذّية.

واجعل وجباتك اليوميّة تشمل مجموعة كبيرة، ومتنوعة، وملوّنة من الفاكهة، والخضار الطازجة الحمراء، والخضراء، والصفراء، والبرتقاليّة، إلى جانب بعض الحبوب الكاملة عالية الجودة، والبروتين الخالي من الدهون، والقليل من الزيوت الصحيّة.