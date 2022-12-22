صحة "ملك" كرة القدم بيليه تدهورت.. وسيقضي عيد الميلاد في المستشفى

من أكثر أنواع السرطانات شيوعاً عند الرجال والنساء.. ما هي أعراض سرطان القولون وكيف يمكنك الوقاية منه؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أفاد بيان صادر عن مستشفى ألبرت أينشتاين اليهودي بساو باولو، الأربعاء، بأنّ صحّة أسطورة كرة القدم البرازيليّة، بيليه، تدهورت، الأمر الذي يحتّم إيلاءه رعاية صحية أكبر الآن.

وكان المستشىفى أصدر بيانًا، لدى دخول "ملك" كرة القدم المستشفى في 29 نوفمبر/تشرين الثاني، جرّاء إصابته بالتهاب رئوي، جاء فيه أنه سيخضع لـ"إعادة تقييم للعلاج الكيميائي بعدما شخّص بإصابته بسرطان في القولون، استؤصل في سبتمبر/ أيلول من عام 2021".

وكشفت المستشفى الأربعاء عن أنّ لاعب كرة القدم السابق الذي يبلغ من العمر 82 عامًا، "يُظهر تطوّرًا في مرض السرطان (الذي يعاني منه)، ويتطلّب رعاية أكبر في ما يتعلّق بالاختلال الكلوي، والقلبي".

وأكّدت كيلي ناسيمنتو، ابنة اللاعب الأسطورة على صفحتها على "إنستغرام" الأربعاء، قضاء بيليه عيد الميلاد في المستشفى، وقالت: "تم تعليق قضاء عيد الميلاد في المنزل. وقرّرنا مع الأطباء أنه من الأفضل لنا، ولأسباب عديدة، البقاء هنا لإيلائه كل الرّعاية التي يحتاجها وتقدّمها هذه العائلة الجديدة، (مستشفى) إينشتاين لنا".

وكان بيليه أُدخل في ديسمبر/كانون الأول من عام 2021، إلى المستشفى، وخضع لعلاج الكيميائي.

وفي في سبتمبر/ أيلول من العام ذاته، خضع أسطورة كرة القدم البرازيليّة لعمليّة جراحيّة لاستئصال ورم من القولون الأيمن وجده الأطبّاء أثناء إجرائه الفحوص الروتينيّة.

وقبل أسابيع عدّة، قالت ابنتا بيليه، إنه نُقِل إلى المستشفى بسبب معاناته من التهاب في الرّئة بعد إصابته بفيروس "كوفيد-19".

وأكّدت ابنته، كيلي ناسيمنتو، تلقّّيه جميع الجرعات اللازمة، لكنه أُصيب بعدوى رئويّة لأنّ مناعته تدنّت نتيجة تناوله دواء السّرطان، والعلاج الكيماوي، ما حتّم دخوله إلى المستشفى.