إلامَ يعود سبب اختلاط الدم بالبول؟ الصحة القطرية تجيب

نشر السبت ، 24 ديسمبر / كانون الأول 2022

دراسة جديدة: ما عدد الأمراض السرطانية التي يتم تشخيصها بفحص طبي؟

الصحة العالمية تحذّر: حالات السرطان حول العالم إلى ارتفاع بنسبة 60٪ خلال الـ20 سنة المقبلة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل لاحظت دمًا في البول؟ أوضحت وزارة الصحة القطرية، عبر حسابها الرسمي على موقع إنستغرام، أن هذه واحدة من الأعراض العديدة لسرطان المثانة.

وكشفت وزارة الصحة القطرية عن أعراض أخرى قد تكون سبب إصابتك بسرطان المثانة.. ما أبرزها؟

الشعور بالحاجة المُلّحة لتفريغ المثانة من البول

الشعور بالألم عند تفريغ المثانة من البول

الشعور بألم أسفل الظهر، خصوصًا من جانب واحد من الجسم

فقدان الشهية للطعام

التناقص غير المبرّر لوزن الجسم

تورّم القدمين

الشعور بألم في العظام

وهناك أنواع مختلفة من سرطانات المسالك البولية، التي قد تتشابه أعراضها. لذا، أوضحت وزارة الصحة القطرية، عبر إنستغرام، الفرق بين كل منها.

وتشمل سرطانات المسالك البولية ما يلي:

سرطان الخصية

كتلة أو ورم في الخصية

تضخّم في حجم الكلية

الشعور بثقل غير طبيعي في صفن الخصية

الشعور بألم في الخصية أو في صفن الخصية

الشعور بألم في منطقة ما بين الفخذين أو أسفل البطن

سرطان البروستات

صعوبة في التبوّل

بطء وتقطّع بتدفّق البول

التبوّل بشكل متكرّر زائد عن الحدود الطبيعية

الشعور بأنّ المثانة لم تفرغ بشكل كامل، وتنقيط البول بعد الانتهاء من التبوّل

السلس البولي

سرطان الكلية