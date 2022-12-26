نشر الاثنين ، 26 ديسمبر / كانون الأول 2022

رابط بين أمعائك وعقلك.. ما أثر الطعام على تفكيرك ومزاجك العاطفي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثارت هيئة صحيّة مصريّة الجدل مؤخرًا بسبب منشور شاركته عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك".

وشارك المعهد القومي للتغذية بمصر السبت منشورًا يتمحور حول البدائل الغذائية الغنية بالبروتين، والصديقة للميزانيّة في الوقت ذاته.

وتضمنت القائمة مختلف الوجبات، مثل الكشري، وحساء العدس، ولكن شدّت أرجل الدجاج بالتّحديد انتباه مستخدمي الإنترنت.

وأوضح المنشور أن هذا الطبق غني بالبروتين، و"غير مُكلّف"، علاوةً على احتوائه على كميّة معتدلة من السّعرات الحراريّة، وذلك قبل تقديم قائمة مُفصّلة للفوائد التي يُقدّمها للجسم.

وتم تداول المنشور عبر مختلف المنصات عبر الإنترنت، ووسائل التواصل الاجتماعي، كما أنه أثار موجة من السخرية في ظل الأوضاع الاقتصادية الحاليّة التي تواجهها البلاد.

واعتبر أحد المغرّدين أن شرح فوائد أرجل الدجاج جاء نتيجة الفقر في البلاد.

وانخفضت قيمة الجنيه المصري بـ 14.5% مقابل الدولار في أكتوبر/تشرين الأول، مع ارتفاع أسعار الخضروات، ومنتجات الألبان، والخبز بشكلٍ كبير.

كما وضعت بعض العائلات قيودًا على وجباتها مع تقلّص قوّتها الشرائيّة، بينما يكافح آخرون للعثور على المنتجات المستوردة بمجرّد توفّرها في المتاجر المحليّة.