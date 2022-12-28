نشر الأربعاء ، 28 ديسمبر / كانون الأول 2022

دراسة جديدة: ما عدد الأمراض السرطانية التي يتم تشخيصها بفحص طبي؟

"الابتلاء قد يقودك إلى قدر لم تحلم به"... ناجية من السرطان تروي كيف اكتشفت القوة بداخلها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حذّرت منظمة الصحة العالمية، عبر موقعها الرسمي، من تداول دفعة ملوثة لدواء يستخدم لعلاج السرطان وأمراض المناعة الذاتية في لبنان واليمن.

يرتبط هذا التنبيه بدفعة واحدة من منتج METHOTREXTM (ميتوتريكسات) 50 ملغ متدني النوعية (ملوث) الذي كُشف عن تداوله في بلدين هما لبنان واليمن.

ويندرج دواء ميتوتريكسات ضمن قائمة المنظّمة النموذجية للأدوية الأساسية ويوصف لعلاج السرطان وأمراض المناعة الذاتية.

وأوضحت المنظمة أنّ المنتجات الطبية متدنّية النوعية هي منتجات لا تستوفي معايير الجودة أو المواصفات المطلوبة، وبالتالي "مخالفة للمواصفات".

وبعد ظهور آثار ضارة على أطفال مرضى يتلقون دواء METHOTREXTM 50mg، أجرت السلطات الصحية في اليمن ولبنان اختبارات ميكروبيولوجية على القوارير المتبقية من منتج METHOTREXTM 50m. وكشفت نتائج الاختبارات في البلدين عن وجود بكتيريا الزائفة الزنجارية (Pseudomonas aeruginosa)، ما يدل على تلوث المنتجات.

وأكدت شركة التصنيع مختبرات CELON ذات المسؤولية المحدودة، لمنظمة الصحة العالمية أن المعلومات المتعلقة برقم الدفعة وتاريخ التصنيع وتاريخ انتهاء الصلاحية المشار إليها أعلاه مطابقة لما يرد في سجلاتها الداخلية. ولم تحصل الشركة حتى الآن على عينات من المنتجات المشتبه فيها لكي تجري عليها اختباراتها التأكيدية.

المخاطر

ميتوتريكسات، عامل علاج كيميائي كابت لجهاز المناعة. يمكن حقنه داخل القراب، أو في العضل، أو الوريد، أو داخل الشريان.

وقد يعاني المرضى، الذين يتلقون دواء ميتوتريكسات، من ضعف في أجهزتهم المناعية، وقد يكونوا أكثر عرضة لحالات العدوى الانتهازية.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية في البيان أن عدوى الزائفة الزنجارية، التي تصيب مجرى الدم، خطيرة وقد تؤدي إلى الوفاة. ويمكن لأي منتج ملوّث، يُحقن مباشرة في الجسم، أن يشكل مخاطر شديدة على المرضى.

وكان يُتوخى بيع الدفعة MTI2101BAQ من منتج METHOTREXTM 50mg حصرًا في السوق الهندية. أما الدفعة MTI2101BAQ من منتج METHOTREXTM 50mg المتاحة في اليمن ولبنان، فقد تم توريدها خارج سلسلة التوريد المنظمة. ولذلك فإن شركة التصنيع المذكورة لا يمكنها أن تضمن مأمونية هذا المنتج غير الموجه إلى تلك الأسواق

ويحتمل أن يكون هذا المنتج قد وُزع في دول أخرى من طريق أسواق غير نظامية. ومن الضروري الكشف عن هذا المنتج الملوّث وسحبه من التداول لمنع إلحاق الأذى بالمرضى.