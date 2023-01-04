"حج رمزي" هذا العام وإجراءات صارمة من السعودية لعدم المخاطرة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ردّ الحساب الرّسمي لهيئة الغذاء والدّواء السعودية عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" على تغريدة زعمت احتواء أحد أنواع البسكويت المعروفة "أوريو" على شحم الخنزير.

ونفت الهيئة ذلك، وأكّدت في تغريدة الثلاثاء أنّ "جميع الأغذية في المملكة حلال، ونؤكّد لكم حرصنا ومتابعتنا للمنتجات الغذائيّة في المملكة، والتّأكد من المواصفات القياسيّة المُعتمَدة".

وكان الحساب الرسمي لبسكويت "أوريو" عبر موقع "تويتر" قد أكدّ سابقًا أن المنتج حلال بالفعل. وأوضحت الشركة في تغريدة أن "بسكويت أوريو الخاص بنا المصنوع للشّرق الأوسط، وشمال أفريقيا، وباكستان خالي من الكحول، ويتوافق مع المتطلّبات التنظيميّة المحليّة في المنطقة".

وأضافت التغريدة: "حصلت مرافق التصنيع الخاصّة بنا على شهادة اعتماد حلال من السّلطات المعنيّة".

وفي عام 2021، نشرت هيئة الغاء والدواء السعودية تغريدة على "تويتر" مفادها أن الجيلاتين المُستخدم في كبسولات الأدوية يكون مصدره حيواني أو نباتي، مع وجود اشتراطات وضوابط خاصة تتّبعها الهيئة لأنواع الجيلاتين المُستخدمة في الأدوية المسموح دخولها للسوق السعودي، ومن أهمّها خلو الأدوية تمامًا من الجيلاتين المشتق من الخنزير.

وكانت الإدارة قد أوضحت سابقًا عبر موقعها الرسمي على الإنترنت خلو المشروبات الغازية، مثل "بيبسي كولا"، و"كوكا كولا" المتوفّرة في أسواق المملكة من منتجات الخنزير.