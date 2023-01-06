الإمارات.. هل يحتوي بسكويت "أوريو" على شحم الخنزير والمواد الكحولية؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في الآونة الآخيرة، تم تداول بعض المعلومات التي تشير إلى أن بسكويت "أوريو" ليس حلالًا، بسبب احتوائه على شحم الخنزير وبعض المواد الكحولية.

وأكّدت وزارة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات، عبر حسابها الرسمي على موقع إنستغرام، أن هذه المعلومات غير صحيحة.

وأوضحت أن مكونات بسكويت أوريو لا تحتوي على مشتقات حيوانية، مثل الشحم والدهن، كما يمكن الاطلاع على البطاقة الغذائية للتحقق من المكونات.

وبعد التحقق من خلال فحص مخبري، تشير النتائج إلى مطابقة المنتج لما هو وارد من مكونات مذكورة على البطاقة الغذائية.

وكان الحساب الرسمي لبسكويت "أوريو" عبر موقع "تويتر" قد أكدّ سابقًا أن المنتج حلال بالفعل. وأوضحت الشركة في تغريدة أن "بسكويت أوريو الخاص بنا المصنوع للشّرق الأوسط، وشمال أفريقيا، وباكستان خالي من الكحول، ويتوافق مع المتطلّبات التنظيميّة المحليّة في المنطقة".

وأضافت التغريدة: "حصلت مرافق التصنيع الخاصّة بنا على شهادة اعتماد حلال من السّلطات المعنيّة".