8 خطوات لتجنب لدغات البعوض خلال فصل الشتاء..ما هي؟

هل يشكل جلدك مغناطيسًا للبعوض؟ هذه الرائحة التي يفرزها جسمك

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رُغم انتظار الكثيرين للأجواء الشتويّة الماطرة بفارغ الصبر، إلا أنها قد تعني أيضًا زيادة في أعداد البعوض من حولنا.

وتتكاثر أعداد البعوض أثناء تساقط الأمطار وفقًا لما ذكرته تغريدة نشرتها هيئة الصحة العامة بالسعودية على موقع "تويتر".

ويتعقبنا البعوض الذي يلدغ البشر بشكلٍ فعّال، وخصوصًا أنه لا يجعلنا نشعر بالحكة فقط، إذ قد تحمل هذه الحشرة أمراضًا خطيرة مثل حمى الضنك، وفيروس غرب النيل، والملاريا، وغيرها.

وشاركت هيئة الصحة العامة السعودية ببعض النصائح لحماية نفسك من هذه الحشرات المزعجة.

وإليك 8 نصائح لتجنّب لدغات البعوض:

تخلّص من الأماكن التي يمكن أن يتكاثر فيها البعوض مثل أحواض المياه داخل وخارج المنزل

تأكّد من سلامة الشباك الواقية على النوافذ وخلوها من الثقوب التي تسمح بدخول البعوض

احرص على تغطية أو تفريغ أو تنظيف حاويات تخزين المياه المنزلية أسبوعيًا، مثل خزانات المياه، والأحواض، والمزهريات، وغيرها

ابتعد عن مناطق المياه الراكدة عند الخروج من المنزل

استخدم المصائد الضوئيّة في المنزل لمكافحة البعوض، أو مبيدات الحشرات الجداريّة الخالية من الروائح

تخلّص من المهملات الصلبة، والأوعية البلاستيكيّة، والحاويات الموجودة في الأسطح، أو الحديقة في المنزل

قم بارتداء ملابس بأكمام طويلة

استخدم الكريم أو البخّاخ الطارد للبعوض

وفي حال تواجدك في أماكن يكثر فيها البعوض، احصل على المشورة الطبيّة عند ملاحظة هذه الأعراض: