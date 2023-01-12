هل تقلّ حقًا حاجة الجسم لشرب الماء في فصل الشتاء؟

نشر الخميس ، 12 يناير / كانون الثاني 2023

ما هي كمية الماء التي تحتاج لشربها في اليوم؟ إليك كل ما تحتاج لمعرفته حول تجنب الجفاف

الصداع والخمول والغضب بسبب العطش.. إليك ما قد يحدث لجسمك إذا لم تشرب كمية كافية من الماء أثناء النهار

هذه كمية الماء التي يجب شربها للرجال والنساء

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل أنت من بين الأشخاص الذين يعتقدون أن حاجة الإنسان لشرب الماء تقلّ خلال فصل الشتاء، مقارنة بفصل الصيف؟

وكشف مجلس الصحة الخليجي، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام"، مؤخراً عن الحقيقة وراء هذه الإشاعة.

والحقيقة أن حاجة الجسم لشرب الماء في الشتاء لا تقل أهمية عن الصيف.

ولكن، تساعد درجات الحرارة المرتفعة في فصل الصيف على تذكر شرب الماء، على عكس ذلك في فصل الشتاء.

وأوضح مجلس الصحة الخليجي أن الماء يساهم في تنظيم درجة حرارة الجسم. وتكمن وظيفته الأساسية في ترطيب الجسم، وتنظيم عملياته الحيوية.

وقد يشعر بعض الأشخاص بالخمول والصداع وقلة التركيز خلال فصل الشتاء. وفي الواقع، جميع هذه المؤشرات تدل على حاجة الجسم لشرب الماء.

وفي وقت سابق، نشرت وزارة الصحة العُمانية، بتغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، بعض الخطوات التي ستساعدك على تذكر شرب الماء بشكل أكبر.

ما أبرزها؟