احذر منها.. ما هي عوامل خطورة الإصابة بسرطان الدم؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حتّى الآن، لا يعرف العلماء المسبّبات الحقيقيّة لسرطان الدم، ولكن يبدو أنّه يتطوّر نتيجة اجتماع عدة عوامل وراثيّة وبيئية متنوّعة، بحسب ما ذكره الموقع الرسمي لوزارة الصحة السعودية.

وأشارت تغريدة للمديريّة العامّة للشؤون الصحيّة بمنطقة الرياض إلى اختلاف أعراض سرطان الدّم من مريضٍ إلى آخر، ولكن قد يعاني المصاب من واحدة أو أكثر من الأعراض التّالية:

أعراض سرطان الدم

ارتفاع درجة الحرارة

تعرّق ليلي

التهابات متكرّرة

فقدان الوزن

الصّداع

ألم في المفاصل

نزيف دموي

كدمات على الجلد

تضخّم الغدد اللمفاوية

الإعياء

إليك عوامل خطورة الإصابة بسرطان الدّم:

التعرّض لإشعاع عالي الطّاقة من قنبلة ذريّة أو مصنع للطّاقة النوويّة

التعرّض لكيميائيات مثل البنزين أو الفورمالدهايد

اعتلالات الدّم

التعرّض لعلاج كيميائي أو إشعاعي

الاختلالات الوراثيّة كمتلازمة داون

قد تُسبب بعض أنواع الفيروسات أورامًا كالتهاب الكبد الوبائي من نوع "ب"، وفيروس الإيدز

إصابة أحد أفراد العائلة بسرطان الدّم مسبقًا، ولكن يُعتبر ذلك نادر الحدوث

ويُعد السرطان سببًا رئيسيًا للوفاة في جميع أنحاء العالم، وتسبب هذا المرض بوفاة 10 ملايين شخص تقريبًا في عام 2020، ويعادل ذلك وفاة واحدة تقريبًا من كل 6 وفيّات، وفقًا لما ذكره لموقع الرسمي لمنظّمة الصحة العالمية (WHO).