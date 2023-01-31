"مادة سامة".. قلّل من الدهون المتحولة بغذائك وتجنب هذه المنتجات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يفتقر 5 مليارات شخص في العالم إلى الحماية من الدّهون المتحوّلة، بحسب بيان نُشِر في الموقع الإلكتروني الرسمي لمنظمة الصحة العالمية "WHO".

ويكثر استخدام الدّهون المتحوّلة المُنتَجة صناعيًا في الأغذية المعبّأة، والمخبوزات، وزيوت الطهي، وهي مسؤولة عن 500 ألف حالة وفاة مبكّرة كل عام في العالم، بسبب أمراض القلب التاجيّة.

وتناولت تغريدة لوزارة الصحة العُمانيّة على "تويتر"، استخدام المطاعم لهذه الدّهون لخفض التّكاليف، وزيادة العمر الافتراضي للطّعام.

وترفع الدّهون المتحوّلة من نسبة الكولسترول، وتزيد من مخاطر الإصابة بالسّكتات الدّماغيّة، والسّكري.

وتتواجد الدّهون المتحوّلة بشكلٍ شائع في هذه المنتجات:

زبدة الـ"مارغرين"، والسمن النّباتي، والزيوت المُهدرجة

كعك الـ"دونات"

البطاطس المقليّة

المقرمشات

وجبات الطعام السريعة

كريمة القهوة

البسكويت المصنّع والكعك

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدحانوم غيبريسوس قد قال سابقًا في بيان:"لا تُعرف للدّهون المتحوّلة أي فوائد، في حين أنّها تنطوي على مخاطر صحيّة جمة تُثقل كاهل النُظُم الصحيّة"، مضيفًا: "في المقابل، فإن القضاء على الدّهون المتحوّلة فعّال من حيث التّكلفة، ويعود بفوائد كبيرة على الصحة. وبعبارة بسيطة، فإنّ الدّهون المتحوّلة هي مادة كيميائية سامّة مميتة، ولا ينبغي استخدامها في الأغذية. وقد آن الأوان للتّخلص منها نهائيًا".