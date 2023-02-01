ماذا يمكن أن يحصل للمصاب بالانسداد الرئوي في فصل الشتاء؟

خطوة بخطوة لتحضير حساء الحمص.. ما هي فوائده في فصل الشتاء؟

هل تشعر بالحزن فجأةً في الشتاء؟ هكذا يمكن لتغيّر الفصول التسبّب بالاكتئاب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل أنت مصاب بالانسداد الرئوي المزمن؟ فإذًا، قد تؤثر برودة الجو سلبًا على صحتك.

وأوضحت وزارة الصحة السعودية، بتغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، أن الانسداد الرئوي المزمن هو مرض يتسبب في إعاقة تدفق الهواء الذي يخرج من الرئتين.

ومن الضروري زيارة الطبيب في حال وجود الأعراض التالية:

صعوبة في التحدث والتقاط النفس

تحوّل الشفاه أو الأظافر إلى اللون الأزرق أو الرمادي

زيادة سرعة نبضات القلب

تدهور حالة الشخص رغم استخدام الأدوية

وفي وقت سابق، تناولت وزارة الصحة السعودية، بتغريدة على "تويتر" أيضَا، 5 نصائح أساسية يجدر بك اتباعها لشتاء صحي وخالٍ من الأمراض.

فما أبرزها؟

تحقيق التوازن في طعامك

التقليل من تناول السكريات

وأوضحت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، أن السكريات المضافة يمكن أن تؤدي إلى مشاكل صحية في حال استهلاكها بكميات كبيرة.

وتتمثل أبرز هذه المشاكل بزيادة الوزن (السمنة)، والإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، وأمراض القلب.

ويجب الحرص على تناول أطعمة صحية مثل الفاكهة، والخضار الطازجة، والأرز الأسمر، والفاصولياء، والأسماك، والعدس.

ويمكن أيضًا تناول المكسرات، والجبن قليل الدسم، والرقائق المقرمشة قليلة الصوديوم والخضار مع التغميسات، أو الزبادي مع الفاكهة الطازجة.

ممارسة الرياضة بانتظام لتقوية المناعة

وأصدرت منظمة الصحة العالمية إرشادات بشأن ممارسة الرياضة، إذ أوصت بأن يحصل البالغون على 150 دقيقة على الأقل، أي ساعتين ونصف الساعة من النشاط البدني المعتدل إلى شديد الوتيرة أسبوعياً.

الحرص على تلقي لقاح الإنفلونزا

عدم إشعال الحطب أو الفحم في مكان مغلق

شرب الكثير من الماء لتجنب الجفاف

وكشف مجلس الصحة الخليجي، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام"، أن حاجة الجسم لشرب الماء في الشتاء لا تقل أهمية عن الصيف.

ولكن، تساعد درجات الحرارة المرتفعة في فصل الصيف على تذكر شرب الماء، على عكس ذلك في فصل الشتاء.