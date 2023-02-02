لكل رياضة حذاء يناسبها.. كيف تختار ما يناسب تمرينك؟

هل تجد صعوبة في التنفس عند ممارسة الرياضة؟ قد يكون ذلك السبب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- إذا كنت تستخدم حذاء واحدًا لممارسة رياضات مختلفة، فيجب أن تعلم أن كل نوع من أنواع الرياضات يتطلب حذاءً مختلفًا.

وتناولت تغريدة لحساب "عش بصحة" الرسمي، وهو المنصة الرئيسية للتوعية الصحية بوزارة الصحة في السعودية، عبر موقع "تويتر" أبرز الاختلافات بين أحذية المشي، والجري، وكرة القدم.

حذاء المشي

مستوي من الأسفل

باطن الحذاء مرن

محمي من المقدمة

حذاء الجري

مرن وخفيف الحركة

مبطّن من الداخل

المسافة بين إصبع القدم الكبير ومقدمة الحذاء من 1 إلى 1.5 سنتيمتر

حذاء كرة القدم

مستوي من الأسفل

وجود مسامير في الجزء السفلي من الحذاء لتثبيت القدم

وفي وقت سابق، نشر حساب "عش بصحة"، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، تغريدة يعكس فيها أبرز 8 فوائد للمشي، وأبرزها: