منها الإقلاع عن هذه العادات..3 طرق لتجنب اصفرار الأسنان

يمكن أن يؤدي إلى مشاكل وألم في الفك.. إليك بعض الخطوات لمنع صرير الأسنان

كم دقيقة يجب أن تنظف أسنانك كل يوم؟ وما هي فرشاة الأسنان الأنسب لك؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل لاحظت أن ابتسامتك أصبحت أقل بريقًا عند النّظر إلى المرآة؟

وإذا كنت تعاني من اصفرار الأسنان، فهناك عدّة خطوات يمكنك القيام بها لتجنّب هذه المعضلة بحسب تغريدة شاركتها وزارة الصحة والسكان المصرية، على موقع "تويتر".

تجنّب اصفرار الأسنان بهذه الطّرق:

غيّر بعض عاداتك اليوميّة، وأقلع عن التّدخين وشرب القهوة على سبيل المثال

قم بالاعتناء بأسنانك عبر تنظيفها بالفرشاة والخيط بانتظام

احرص على زيارة طبيب الأسنان كل 6 أشهر لتنظيف أسنانك بشكلٍ طبّي وصحّي

وتتمتع طريقة تنظيف الأسنان بدور كبير في المحافظة عليها.

وتقوم عمليّة التّنظيف بإزالة طبقة "البلاك" اللزجة للغاية، وهي مزيج من البكتيريا، وأحماضها، والمنتجات الثانوية اللزجة، وبقايا الطّعام التّي تتشكل بطريقة طبيعيّة على الأسنان مباشرة بعد تناول الطعام، وتتسبب بأضرار لها حتى تصل إلى مرحلة معينة تبلغ حدّ التسوّس.

ويُعتبر قضاء دقيقتين لتنظيف الأسنان مدّة جيّدة لإزالة هذه الطبقة، ويجب غسل الأسنان بالفرشاة ليلاً، ومرّة أخرى خلال النهار يوميًا.

ويجب تذكر أنه يمكن أن تكون فرشاة الأسنان الكهربائيّة أكثر فعاليّة من الفرشاة اليدويّة. ويساعد رأس فرشاة الأسنان الصغير في الوصول إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها بين الأسنان.