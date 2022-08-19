إليك 4 حلول ذكية تساعدك للتغلب على ارتفاع درجات الحرارة صيفًا

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قد تكون حرارة فصل الصيف مزعجة أحيانًا، لكن ثمة حلول ذكية عديدة يمكن اللجوء إليها للتغلّب عليها.. إليك أبرزها:

أوصت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، عبر حسابها الرسمي على موقع إنستغرام، بأهمية ارتداء ملابس خفيفة، وفاتحة اللون، وفضفاضة.

ومن المعروف أن شرب المياه خلال فصل الصيف أمرًا أساسيًا، بمعدل لا يقل عن 10 أكواب.

ويجب ألا تنسى وضع كمادات الماء الباردة على المعصم والجبهة والعنق.

وتنصحك وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإمارتية بضرورة البقاء في الأماكن المغلقة والمُبرّدة.

وفي حال تساؤلك حول كيفية تجنب التعرّق الشديد خلال فصل الصيف، تقدم وزارة الصحة العُمانية، عبر موقع إنستغرام، 6 خطوات بسيطة.. أبرزها: