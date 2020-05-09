نشرة كورونا.. أبرز القصص من المنطقة والعالم في مايو 9

من ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في الخليج إلى 87 ألف إصابة، وعدم وجود عدد كافٍ من دواء “ريمديسيفير” الذي ثبت أنه يعمل ضد فيروس كورونا، إلى وفاة طفل عمره 5 أعوام في نيويورك من مضاعفات صحية متعلقة بالفيروس، إليكم أبرز الأخبار المتعلقة بفيروس كورونا ليوم 9 مايو 2020:

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد أوز ما بات يُعرف باسم "كوفيد-19" إلى 87.149 ألف حالة في دول مجلس التعاون الخليجي، السبت، الموافق 8 مايو/ أيار الجاري.

قيل لنا أن الخبر السار عن هذا الفيروس هو أنه لا يؤثر على الأطفال. الآن، لدينا مشكلة جديدة. رغم أنه نادر الحدوث، إلا أننا نشهد بعض الحالات حيث يصاب الأطفال، المصابون بفيروس كورونا، بأعراض مشابهة لأعراض مرض كاواساكي، التي تسبب التهابًا في الأوعية الدموية. في يوم الخميس الماضي، توفي صبي يبلغ من العمر 5 سنوات من مضاعفات فيروس كورونا، وتقوم وزارة الصحة في الولايات المتحدة بالتحقيق في العديد من الحالات الأخرى التي تنطوي على ظروف مماثلة

تم الإعلان عنه الأسبوع الماضي بضجة كبيرة. علاج مهم لمرضى فيروس كورونا في المستشفى. إنه ريمديسيفير، الدواء الأول والوحيد الذي ثبت أنه يعمل ضد فيروس كورونا في تجربة سريرية صارمة. تم تصنيعه من قبل شركة غيلياد، وتبين النتائج الأولية أنه يقصر إقامة المريض في المستشفى بحوالي أربعة أيام. لكن هناك مشكلة. تقول غيلياد أنه لا يوجد سوى عدد كافٍ من ريمديسيفير لـ 200000 مريض، على الأكثر، في جميع أنحاء العالم، وهو ما لا يكفي

قال مطورون لعلاج بجسم مُضاد يستخدم لمرضى التهاب المفاصل الروماتويدي سيجري اختباره على مرضى يعانون من فيروس كورونا في وقت لاحق من الشهر الجاري.

يقول الباحثون في الصين إن الفيروس ظهر في السائل المنوي للرجال الذين تعافوا، والسؤال هو، هل ينتقل فيروس كورونا عن طريق الجنس؟