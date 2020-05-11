نشرة كورونا.. أبرز القصص من المنطقة والعالم في 11 مايو

من حالات وفاة بسبب فيروس كورونا تصل إلى حوالي 283 ألف وفاة عالمياً، إلى عيد ميلاد يتسبب بسلسلة طويلة من حالات الإصابة بالفيروس في أمريكا، إليكم أبرز الأخبار المتعلقة بفيروس كورونا ليوم 11 مايو 2020:

ارتفعت أعداد الوفيات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في كافة أنحاء العالم، لتصل إلى نحو 283 ألف حالة وفاة، حيث سجلت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، الاثنين، 282 ألفًا و947 حالة وفاة.

هناك الكثير من الخرافات حول فيروس كورونا, بما في ذلك أنك إذا أُصبت بفيروس كورونا ستعاني منه طوال الحياة، أو سيحميك تناول المشروبات الكحولية من خطر الإصابة بفيروس كورونا. هل هذه الخرافات صحيحة؟

يذّكر المسؤولون في كاليفورنيا الناس بمواصلة ممارسة التباعد الاجتماعي ، حيث تتبع مسؤولو الصحة مجموعة من الحالات في باسادينا إلى حفلة عيد ميلاد جرت في مارس. ذهبت امرأة إلى حفلة عيد ميلاد ثم مزحت وقالت إنها قد تكون مصابة بفيروس كورونا ، لأنها تسعل ، وتبين أنها مصابة بالفيروس بالفعل، لذلك بدأ المسؤولون في باسادينا في متابعة مخالطي المرضى ووجدوا 10 حالات من فيروس كورونا التي تم تتبعها لهذه الحفلة

تضعك لعبة فيديو جديدة في دور رجل توصيل، ويتوجب عليك فيها التغلب على بعض التحديات الصعبة للغاية للوصول بالطرود البريدية إلى مواقعها النهائية في الوقت المحدد.

في ظل عمليات الإغلاق وخسارة مليارات الأشخاص لمصادر رزقهم، ترّوج بعض الشخصيات العامة لإنفراج من شأنه أن يشير إلى نهاية جائحة فيروس كورونا: أي اللقاح. ولكن هناك احتمال آخر، في أسوأ الحالات قد يحدث: أي عدم تطوير لقاح على الإطلاق.